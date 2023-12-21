В Пермь прибыли самые современные трамваи в России

Пермь получила все 30 трамваев из ранее заказанной партии. Новостью поделился в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Сегодня получили последние три вагона из большой партии. Семь „Львят“ уже курсируют по маршрутам. Остальные вагоны проходят техническую подготовку», — рассказал Махонин.
В планах властей, чтобы уже в январе на линии оказались все 30 новых трамваев. Перед тем, как вагоны покажутся на улицах Перми их оформят в юбилейную символику «Пермь-300». Трамвай 71-911 ЕМ (Львенок) — рассчитан на 111 пассажиров, в нем 40 сидячих мест. Производитель утверждает, что такой трамвай может соперничать по комфорту с легковым автомобилем. Вагоны низкопольные и оснащены системой пассивной безопасности.
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