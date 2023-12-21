21 декабря 2023

В Пермь прибыли самые современные трамваи в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее украшение города. Пермь, огни перми, трамвай в гирляндах
В Пермь доставили еще три новых трамвая Фото:

Пермь получила все 30 трамваев из ранее заказанной партии. Новостью поделился в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сегодня получили последние три вагона из большой партии. Семь „Львят“ уже курсируют по маршрутам. Остальные вагоны проходят техническую подготовку», — рассказал Махонин.

В планах властей, чтобы уже в январе на линии оказались все 30 новых трамваев. Перед тем, как вагоны покажутся на улицах Перми их оформят в юбилейную символику «Пермь-300». Трамвай 71-911 ЕМ (Львенок) — рассчитан на 111 пассажиров, в нем 40 сидячих мест. Производитель утверждает, что такой трамвай может соперничать по комфорту с легковым автомобилем. Вагоны низкопольные и оснащены системой пассивной безопасности.

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Пермь получила все 30 трамваев из ранее заказанной партии. Новостью поделился в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Сегодня получили последние три вагона из большой партии. Семь „Львят“ уже курсируют по маршрутам. Остальные вагоны проходят техническую подготовку», — рассказал Махонин. В планах властей, чтобы уже в январе на линии оказались все 30 новых трамваев. Перед тем, как вагоны покажутся на улицах Перми их оформят в юбилейную символику «Пермь-300». Трамвай 71-911 ЕМ (Львенок) — рассчитан на 111 пассажиров, в нем 40 сидячих мест. Производитель утверждает, что такой трамвай может соперничать по комфорту с легковым автомобилем. Вагоны низкопольные и оснащены системой пассивной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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