Из Академического до Вторчермета трамвай доехал за час и пять минут
Первый трамвай из Академического района Екатеринбурга доехал до центра города за полчаса. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на запуске.
По его словам, у «Гринвича» трамвай был уже спустя 38 минут после старта. «Для меня это очень быстро. На автобусе это расстояние я преодолеваю за 50 минут без пробок, с пробками — до двух часов бывало», — поделился своими впечатлениями журналист, проживающий в Академе. До конечной остановки — «Вторчермет» — трамвай доехал за час и пять минут.
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