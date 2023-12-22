Сколько едет новый трамвай из Академического до центра Екатеринбурга. Фото, видео

Жителям Академического стало проще добираться до центра Екатеринбурга

23 декабря 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Из Академического до Вторчермета трамвай доехал за час и пять минут Фото: Илья Московец © URA.RU Первый трамвай из Академического района Екатеринбурга доехал до центра города за полчаса. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на запуске. По его словам, у «Гринвича» трамвай был уже спустя 38 минут после старта. «Для меня это очень быстро. На автобусе это расстояние я преодолеваю за 50 минут без пробок, с пробками — до двух часов бывало», — поделился своими впечатлениями журналист, проживающий в Академе. До конечной остановки — «Вторчермет» — трамвай доехал за час и пять минут. Движение запустили утром 22 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Первый трамвай из Академического района Екатеринбурга доехал до центра города за полчаса. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на запуске. По его словам, у «Гринвича» трамвай был уже спустя 38 минут после старта. «Для меня это очень быстро. На автобусе это расстояние я преодолеваю за 50 минут без пробок, с пробками — до двух часов бывало», — поделился своими впечатлениями журналист, проживающий в Академе. До конечной остановки — «Вторчермет» — трамвай доехал за час и пять минут.