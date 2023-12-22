22 декабря 2023

Сколько едет новый трамвай из Академического до центра Екатеринбурга. Фото, видео

Жителям Академического стало проще добираться до центра Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из Академического до Вторчермета трамвай доехал за час и пять минут
Из Академического до Вторчермета трамвай доехал за час и пять минут Фото:

Первый трамвай из Академического района Екатеринбурга доехал до центра города за полчаса. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на запуске.

По его словам, у «Гринвича» трамвай был уже спустя 38 минут после старта. «Для меня это очень быстро. На автобусе это расстояние я преодолеваю за 50 минут без пробок, с пробками — до двух часов бывало», — поделился своими впечатлениями журналист, проживающий в Академе. До конечной остановки — «Вторчермет» — трамвай доехал за час и пять минут.

Движение запустили утром 22 декабря
Движение запустили утром 22 декабря
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый трамвай из Академического района Екатеринбурга доехал до центра города за полчаса. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на запуске. По его словам, у «Гринвича» трамвай был уже спустя 38 минут после старта. «Для меня это очень быстро. На автобусе это расстояние я преодолеваю за 50 минут без пробок, с пробками — до двух часов бывало», — поделился своими впечатлениями журналист, проживающий в Академе. До конечной остановки — «Вторчермет» — трамвай доехал за час и пять минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...