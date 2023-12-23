Во Франции захотели уничтожить ЕС из-за решений фон дер Ляйен

Политик Филиппо: политика фон дер Ляйен ведет Францию к краху

24 декабря 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

В ЕС подписали новое соглашение о свободной торговле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во Франции предложили уничтожить Евросоюз раньше, чем глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляин убьет экономику страны. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. Евросоюз хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — призвал политик на своей странице в соцсети Х. Филиппо уверен, что принимаемые меры в ЕС поставят на колени сельское хозяйство Франции. Причина тому подписанное новое соглашение о свободной торговле. Во Франции ожидают «взрывного экспорта» цветов из Кении, которые будут дешевле местных производителей.

Во Франции предложили уничтожить Евросоюз раньше, чем глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляин убьет экономику страны. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. Евросоюз хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — призвал политик на своей странице в соцсети Х. Филиппо уверен, что принимаемые меры в ЕС поставят на колени сельское хозяйство Франции. Причина тому подписанное новое соглашение о свободной торговле. Во Франции ожидают «взрывного экспорта» цветов из Кении, которые будут дешевле местных производителей.