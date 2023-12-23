23 декабря 2023

Во Франции захотели уничтожить ЕС из-за решений фон дер Ляйен

Политик Филиппо: политика фон дер Ляйен ведет Францию к краху
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, флаг евросоюза, европа
В ЕС подписали новое соглашение о свободной торговле Фото:

Во Франции предложили уничтожить Евросоюз раньше, чем глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляин убьет экономику страны. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. Евросоюз хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — призвал политик на своей странице в соцсети Х.

Филиппо уверен, что принимаемые меры в ЕС поставят на колени сельское хозяйство Франции. Причина тому подписанное новое соглашение о свободной торговле. Во Франции ожидают «взрывного экспорта» цветов из Кении, которые будут дешевле местных производителей.

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Во Франции предложили уничтожить Евросоюз раньше, чем глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляин убьет экономику страны. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. Евросоюз хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — призвал политик на своей странице в соцсети Х. Филиппо уверен, что принимаемые меры в ЕС поставят на колени сельское хозяйство Франции. Причина тому подписанное новое соглашение о свободной торговле. Во Франции ожидают «взрывного экспорта» цветов из Кении, которые будут дешевле местных производителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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