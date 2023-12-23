Во Франции захотели уничтожить ЕС из-за решений фон дер Ляйен

Во Франции предложили уничтожить Евросоюз раньше, чем глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляин убьет экономику страны. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. Евросоюз хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — призвал политик на своей странице в соцсети Х.
Филиппо уверен, что принимаемые меры в ЕС поставят на колени сельское хозяйство Франции. Причина тому подписанное новое соглашение о свободной торговле. Во Франции ожидают «взрывного экспорта» цветов из Кении, которые будут дешевле местных производителей.
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