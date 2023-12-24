24 декабря 2023
23 декабря 2023

Миасский автозавод объявил массовый набор сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Сборочный конвейер на автозаводе УралАЗ. Группа ГАЗ. ОАО Автомобильный завод Урал. Миасс Челябинской области, уралаз, автопром, группа газ, женщина на производстве
Автозавод Миасса готов принять полторы тысячи человек на работу Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) примет на работу почти полторы тысячи человек. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев, в настоящий момент численность «Урала» достигла 10 тысяч сотрудников.

«На миасских площадках завода в настоящий момент трудится почти 10 тысяч работников. Для полного комплекта нам необходимо еще порядка 1-1,4 тысячи человек», — рассказал URA.RU Яковлев.

Штаты формируют за счет привлечения миасцев и иногородних. В 2023 году заводчане ведут переговоры с 5-7 выпускниками Московского государственного техуниверситета имени Баумана. Также к коллективу присоединятся более 10 выпускников Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). В 2024 году на завод придут работать 25 студентов, обучающихся по целевому набору в миасском ЮУрГУ. В качестве дополнительных источников кадров на предприятии рассматривают сотрудников-аутстаферов и освободившихся заключенных системы ГУФСИН. Прием сотрудников на завод ведется высокими темпами. В середине года здесь работало чуть больше семи тысяч человек.

Предприятие продолжит индексировать зарплаты. Яковлев отметил, что в 2023 году в среднем они выросли на 12%. Также будет развиваться программа компенсации процентов по ипотечным программам. Кроме данных выплат, предусмотрен беспроцентный заем на первоначальный взнос. Молодые специалисты получают подъемные при приобретении жилья. Так решается проблема отсутствия средств у молодежи на первоначальный взнос.

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Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) примет на работу почти полторы тысячи человек. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев, в настоящий момент численность «Урала» достигла 10 тысяч сотрудников. «На миасских площадках завода в настоящий момент трудится почти 10 тысяч работников. Для полного комплекта нам необходимо еще порядка 1-1,4 тысячи человек», — рассказал URA.RU Яковлев. Штаты формируют за счет привлечения миасцев и иногородних. В 2023 году заводчане ведут переговоры с 5-7 выпускниками Московского государственного техуниверситета имени Баумана. Также к коллективу присоединятся более 10 выпускников Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). В 2024 году на завод придут работать 25 студентов, обучающихся по целевому набору в миасском ЮУрГУ. В качестве дополнительных источников кадров на предприятии рассматривают сотрудников-аутстаферов и освободившихся заключенных системы ГУФСИН. Прием сотрудников на завод ведется высокими темпами. В середине года здесь работало чуть больше семи тысяч человек. Предприятие продолжит индексировать зарплаты. Яковлев отметил, что в 2023 году в среднем они выросли на 12%. Также будет развиваться программа компенсации процентов по ипотечным программам. Кроме данных выплат, предусмотрен беспроцентный заем на первоначальный взнос. Молодые специалисты получают подъемные при приобретении жилья. Так решается проблема отсутствия средств у молодежи на первоначальный взнос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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