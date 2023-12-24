Миасский автозавод объявил массовый набор сотрудников

25 декабря 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Автозавод Миасса готов принять полторы тысячи человек на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) примет на работу почти полторы тысячи человек. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев, в настоящий момент численность «Урала» достигла 10 тысяч сотрудников. «На миасских площадках завода в настоящий момент трудится почти 10 тысяч работников. Для полного комплекта нам необходимо еще порядка 1-1,4 тысячи человек», — рассказал URA.RU Яковлев. Штаты формируют за счет привлечения миасцев и иногородних. В 2023 году заводчане ведут переговоры с 5-7 выпускниками Московского государственного техуниверситета имени Баумана. Также к коллективу присоединятся более 10 выпускников Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). В 2024 году на завод придут работать 25 студентов, обучающихся по целевому набору в миасском ЮУрГУ. В качестве дополнительных источников кадров на предприятии рассматривают сотрудников-аутстаферов и освободившихся заключенных системы ГУФСИН. Прием сотрудников на завод ведется высокими темпами. В середине года здесь работало чуть больше семи тысяч человек. Предприятие продолжит индексировать зарплаты. Яковлев отметил, что в 2023 году в среднем они выросли на 12%. Также будет развиваться программа компенсации процентов по ипотечным программам. Кроме данных выплат, предусмотрен беспроцентный заем на первоначальный взнос. Молодые специалисты получают подъемные при приобретении жилья. Так решается проблема отсутствия средств у молодежи на первоначальный взнос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) примет на работу почти полторы тысячи человек. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев, в настоящий момент численность «Урала» достигла 10 тысяч сотрудников. «На миасских площадках завода в настоящий момент трудится почти 10 тысяч работников. Для полного комплекта нам необходимо еще порядка 1-1,4 тысячи человек», — рассказал URA.RU Яковлев. Штаты формируют за счет привлечения миасцев и иногородних. В 2023 году заводчане ведут переговоры с 5-7 выпускниками Московского государственного техуниверситета имени Баумана. Также к коллективу присоединятся более 10 выпускников Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). В 2024 году на завод придут работать 25 студентов, обучающихся по целевому набору в миасском ЮУрГУ. В качестве дополнительных источников кадров на предприятии рассматривают сотрудников-аутстаферов и освободившихся заключенных системы ГУФСИН. Прием сотрудников на завод ведется высокими темпами. В середине года здесь работало чуть больше семи тысяч человек. Предприятие продолжит индексировать зарплаты. Яковлев отметил, что в 2023 году в среднем они выросли на 12%. Также будет развиваться программа компенсации процентов по ипотечным программам. Кроме данных выплат, предусмотрен беспроцентный заем на первоначальный взнос. Молодые специалисты получают подъемные при приобретении жилья. Так решается проблема отсутствия средств у молодежи на первоначальный взнос.