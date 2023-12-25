Захарова пошутила над дресс-кодом «голой вечеринкой» Ивлеевой

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова провела презентацию рождественской композиции и клипа в свой день рождения Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала 24 декабря свой день рождения. В этот день она устроила презентацию рождественской композиции и клипа «Рождество. В добрый час!», музыку к которой написал продюсер Леонид Ширин. Захарова назвала дресс-код мероприятия «красивым и с умом», ссылаясь на блогера Анастасию Ивлееву, которая устроила скандальную вечеринку с дрессс-кодом «almost naked», где гости должны были прийти с минимум одежды.

«Дресс-код был „красиво и с умом“», — пошутила Захарова. Заявление она опубликовала в своем telegram-канале.

Ранее в центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года прошло необычное мероприятие, организованное Анастасией Ивлеевой. Вечеринка с неординарным дресс-кодом, который предполагал минимум одежды на гостях, собрала множество известных артистов. Вскоре Анастасии Ивлеевой пришлось извиниться из-за спровоцированного скандала, передают «Дни.ру».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала 24 декабря свой день рождения. В этот день она устроила презентацию рождественской композиции и клипа «Рождество. В добрый час!», музыку к которой написал продюсер Леонид Ширин. Захарова назвала дресс-код мероприятия «красивым и с умом», ссылаясь на блогера Анастасию Ивлееву, которая устроила скандальную вечеринку с дрессс-кодом «almost naked», где гости должны были прийти с минимум одежды. «Дресс-код был „красиво и с умом“», — пошутила Захарова. Заявление она опубликовала в своем telegram-канале. Ранее в центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года прошло необычное мероприятие, организованное Анастасией Ивлеевой. Вечеринка с неординарным дресс-кодом, который предполагал минимум одежды на гостях, собрала множество известных артистов. Вскоре Анастасии Ивлеевой пришлось извиниться из-за спровоцированного скандала, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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