Кабмин РФ сможет снижать пошлины на экспорт в дружественные страны

25 декабря 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Ставки пошлин на экспорт будут установлены на срок до полугода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кабмину РФ будет позволено снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны на срок до года. Соответствующие изменения вносятся в законы «О таможенном тарифе» и «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Правки подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовых актов. «В целях содействия экономическому развитию и укреплению связей с государствами, торгово-политические отношения с которыми предусматривают режим наиболее благоприятной нации, и с иным государствами Правительством Российской Федерации могут быть установлены ставки вывозных таможенных пошлин», — говорится в документе . Уточняется, что они будут отличаться от базовых ставок вывозных пошлин. Условия таких ставок также будут определены. Они устанавливаются на срок до шести месяцев. Кроме того, Кабмин РФ сможет устанавливать тарифные квоты на срок до одного года. Они будут включать в себя нулевые или пониженные ставки таможенных пошлин на экспорт товаров в дружественные страны в рамках определенного объема. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, что правительство России сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций. Он будет стимулировать рост поставок удобрений, зерна и сырья в дружественные страны. Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что экспорт товаров из России в дружественные страны в 2023 году составил 360 млрд долларов. По сравнению с 2021 годом данный показатель увеличился на 60%, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кабмину РФ будет позволено снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны на срок до года. Соответствующие изменения вносятся в законы «О таможенном тарифе» и «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Правки подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовых актов. «В целях содействия экономическому развитию и укреплению связей с государствами, торгово-политические отношения с которыми предусматривают режим наиболее благоприятной нации, и с иным государствами Правительством Российской Федерации могут быть установлены ставки вывозных таможенных пошлин», — говорится в документе. Уточняется, что они будут отличаться от базовых ставок вывозных пошлин. Условия таких ставок также будут определены. Они устанавливаются на срок до шести месяцев. Кроме того, Кабмин РФ сможет устанавливать тарифные квоты на срок до одного года. Они будут включать в себя нулевые или пониженные ставки таможенных пошлин на экспорт товаров в дружественные страны в рамках определенного объема. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, что правительство России сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций. Он будет стимулировать рост поставок удобрений, зерна и сырья в дружественные страны. Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что экспорт товаров из России в дружественные страны в 2023 году составил 360 млрд долларов. По сравнению с 2021 годом данный показатель увеличился на 60%, передает RT.