25 декабря 2023

В Екатеринбурге осудят директора скандальной спецшколы, где насиловали детей

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Обвиняемая с 2016 года занимала должность директора в спецшколе №124 Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего директора спецшколы № 124, в которой насиловали воспитанников. Женщине вменяют статью о «Халатности». Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.

«Обвиняемая должна была незамедлительно сообщить в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, правоохранительные органы и законным представителям о случаях возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся. Однако обвиняемая не сообщила о случившемся, не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику, а лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации», — говорится в сообщении ведомства.

Скандал с изнасилованиями в спецшколе № 124 грянул весной. Тогда стало известно, что подростки в заведении закрытого типа издеваются над более младшими воспитанниками. «Товарищеские суды» якобы происходили с одобрения одного из воспитателей. Источники рассказывали, что он призывал наказывать и «опускать» провинившихся детей. Вся актуальная информация о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего директора спецшколы № 124, в которой насиловали воспитанников. Женщине вменяют статью о «Халатности». Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Обвиняемая должна была незамедлительно сообщить в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, правоохранительные органы и законным представителям о случаях возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся. Однако обвиняемая не сообщила о случившемся, не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику, а лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации», — говорится в сообщении ведомства. Скандал с изнасилованиями в спецшколе № 124 грянул весной. Тогда стало известно, что подростки в заведении закрытого типа издеваются над более младшими воспитанниками. «Товарищеские суды» якобы происходили с одобрения одного из воспитателей. Источники рассказывали, что он призывал наказывать и «опускать» провинившихся детей. Вся актуальная информация о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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