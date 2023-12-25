В Екатеринбурге осудят директора скандальной спецшколы, где насиловали детей

26 декабря 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Обвиняемая с 2016 года занимала должность директора в спецшколе №124 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего директора спецшколы № 124, в которой насиловали воспитанников. Женщине вменяют статью о «Халатности». Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Обвиняемая должна была незамедлительно сообщить в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, правоохранительные органы и законным представителям о случаях возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся. Однако обвиняемая не сообщила о случившемся, не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику, а лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации», — говорится в сообщении ведомства. Скандал с изнасилованиями в спецшколе № 124 грянул весной. Тогда стало известно, что подростки в заведении закрытого типа издеваются над более младшими воспитанниками. «Товарищеские суды» якобы происходили с одобрения одного из воспитателей. Источники рассказывали, что он призывал наказывать и «опускать» провинившихся детей. Вся актуальная информация о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего директора спецшколы № 124, в которой насиловали воспитанников. Женщине вменяют статью о «Халатности». Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Обвиняемая должна была незамедлительно сообщить в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, правоохранительные органы и законным представителям о случаях возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся. Однако обвиняемая не сообщила о случившемся, не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику, а лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации», — говорится в сообщении ведомства. Скандал с изнасилованиями в спецшколе № 124 грянул весной. Тогда стало известно, что подростки в заведении закрытого типа издеваются над более младшими воспитанниками. «Товарищеские суды» якобы происходили с одобрения одного из воспитателей. Источники рассказывали, что он призывал наказывать и «опускать» провинившихся детей. Вся актуальная информация о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.