Из-за снегопада самолеты в Кольцово вылетают с опозданием. Фото, видео

26 декабря 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Судя по прогнозам, снег будет идти до вечера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге из-за сильного снегопада шесть самолетов вылетели с опозданием, а два рейса авиакомпании Utair задержаны. Кроме этого, один борт ушел на запасной аэродром, сообщают представители Кольцово в своих соцсетях. «На уборке снега задействовано 15 единиц специализированной техники. Воздушные суда при необходимости обрабатываются противооблединительной жидкостью. На данный момент только один борт ушел на запасной аэродром по решению командира воздушного судна в связи с погодными условиями: речь идет о рейсе из Дубая, который должен был прибыть в 1:30», — пояснили в Кольцово. Как и обещали синоптики, сегодня, 26 декабря, на Свердловскую область обрушился снегопад. Прогнозируется, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь. Скриншот с онлайн-табло Кольцово

В Екатеринбурге из-за сильного снегопада шесть самолетов вылетели с опозданием, а два рейса авиакомпании Utair задержаны. Кроме этого, один борт ушел на запасной аэродром, сообщают представители Кольцово в своих соцсетях. «На уборке снега задействовано 15 единиц специализированной техники. Воздушные суда при необходимости обрабатываются противооблединительной жидкостью. На данный момент только один борт ушел на запасной аэродром по решению командира воздушного судна в связи с погодными условиями: речь идет о рейсе из Дубая, который должен был прибыть в 1:30», — пояснили в Кольцово. Как и обещали синоптики, сегодня, 26 декабря, на Свердловскую область обрушился снегопад. Прогнозируется, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь.