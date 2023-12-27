«Слово пацана» вошла в топ нон-фикшн книг года

27 декабря 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Книга поднялась с 393-й на 10-ю позицию в рейтинге Фото: пресс-служба «Ростелеком» Книга писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» вошла в топ нон-фикшн книг 2023 года. По ней режиссер Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили в пресс-службе сервиса цифровых книг «Литрес». Благодаря сериалу книга поднялась в рейтинге с 393-й на 10-ю позицию. «Книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х“ Гараева, ставшая основой нашумевшего сериала, заняла 10-е место в топе», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Отмечается, что благодаря популярности сериала «Слово пацана» книга Гараева поднялась в топе с 393-й позиции. Также на декабрь пришлось 85% от проданных за год экземпляров. Ранее Гараев заявил, что писал персонажей своей книги с реальных людей. К примеру, группировка «Универсам» существовала в Казани, но не была большой. Она отличалась жестокостью, потому что хотела держать под контролем местный рынок. Очевидцы подчеркнули, что группировка является собирательным образом. Писатель также назвал сериал Крыжовникова достоверным полотном, за происходящим в котором интересно наблюдать.

Книга писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» вошла в топ нон-фикшн книг 2023 года. По ней режиссер Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили в пресс-службе сервиса цифровых книг «Литрес». Благодаря сериалу книга поднялась в рейтинге с 393-й на 10-ю позицию. «Книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х“ Гараева, ставшая основой нашумевшего сериала, заняла 10-е место в топе», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Отмечается, что благодаря популярности сериала «Слово пацана» книга Гараева поднялась в топе с 393-й позиции. Также на декабрь пришлось 85% от проданных за год экземпляров. Ранее Гараев заявил, что писал персонажей своей книги с реальных людей. К примеру, группировка «Универсам» существовала в Казани, но не была большой. Она отличалась жестокостью, потому что хотела держать под контролем местный рынок. Очевидцы подчеркнули, что группировка является собирательным образом. Писатель также назвал сериал Крыжовникова достоверным полотном, за происходящим в котором интересно наблюдать.