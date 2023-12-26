В Сургуте зафиксирован рекорд обращений в травматологию

За минувшие сутки в Сургутскую травматологию обратились 226 взрослых и 61 ребенок. Показатель является абсолютным рекордом для города, сообщили URA.RU в пресс-службе травматологии.
«Со вторника на среду в травматологию поступило 226 обращений во взрослое отделение и еще 61 в детское. Госпитализированы 48 человек. Это абсолютный рекорд», — рассказали в пресс-службе.
Чаще всего в травматологию обращаются с переломами лодыжек, запястий и ребер. «Среди самых распространенных случаев — переломы лодыжек, лучевой кости в области запястья, голени, ребер, предплечий. Есть случаи и с черепно-мозговыми травмами», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте весной резко выросло количество травм из-за гололеда. Количество обращений в марте достигло 160 за сутки.
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