26 декабря 2023

В Сургуте зафиксирован рекорд обращений в травматологию

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница, травматология. Челябинск, гипс, больница, перелом руки
В Сургуте побит рекорд по обращениям в травматологию из-за гололеда Фото:

За минувшие сутки в Сургутскую травматологию обратились 226 взрослых и 61 ребенок. Показатель является абсолютным рекордом для города, сообщили URA.RU в пресс-службе травматологии.

«Со вторника на среду в травматологию поступило 226 обращений во взрослое отделение и еще 61 в детское. Госпитализированы 48 человек. Это абсолютный рекорд», — рассказали в пресс-службе.

Чаще всего в травматологию обращаются с переломами лодыжек, запястий и ребер. «Среди самых распространенных случаев — переломы лодыжек, лучевой кости в области запястья, голени, ребер, предплечий. Есть случаи и с черепно-мозговыми травмами», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте весной резко выросло количество травм из-за гололеда. Количество обращений в марте достигло 160 за сутки.

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За минувшие сутки в Сургутскую травматологию обратились 226 взрослых и 61 ребенок. Показатель является абсолютным рекордом для города, сообщили URA.RU в пресс-службе травматологии. «Со вторника на среду в травматологию поступило 226 обращений во взрослое отделение и еще 61 в детское. Госпитализированы 48 человек. Это абсолютный рекорд», — рассказали в пресс-службе. Чаще всего в травматологию обращаются с переломами лодыжек, запястий и ребер. «Среди самых распространенных случаев — переломы лодыжек, лучевой кости в области запястья, голени, ребер, предплечий. Есть случаи и с черепно-мозговыми травмами», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте весной резко выросло количество травм из-за гололеда. Количество обращений в марте достигло 160 за сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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