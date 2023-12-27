Части российских водителей вернут льготы на утильсбор: кто сможет сэкономить

Российским водителям предоставят льготу на утильсбор

27 декабря 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Части автовладельцев доступны льготные условия оплаты утильсбора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минпромторг России, Федеральная таможенная служба и депутаты Госдумы достигли соглашения о том, что часть владельцев автомобилей, приобретенных у посредников для личного пользования, будут освобождены от полного утилизационного сбора. URA.RU в своем материале собрало информацию о том, какие условия позволят сэкономить некоторой части автомобилистов. Условия для получения льготы на утильсбор В России существуют две категории импортеров автомобилей. Юридические лица и частные лица, занимающиеся перепродажей, платят полный утилизационный сбор. Граждане, которые импортируют автомобиль для личного пользования, имеют право на льготную ставку: 3 400 рублей для новых автомобилей и 5 200 рублей для тех машин, которые старше трех лет. С 29 октября 2023 года изменился порядок взимания утильсбора с машин, ввезенных через страны ЕАЭС. Теперь добросовестные покупатели, включая тех, кто заказывает машины у посредников для личного пользования, столкнулись с неожиданной необходимостью уплаты утилизационного сбора в полном объеме при ввозе автомобилей через Киргизию и Армению. С 15 декабря принято решение разрешить оплату утильсбора по льготным ставкам. Чтобы воспользоваться льготной ставкой, необходимо выполнить некоторые условия: наличие документа о владении автомобилем. Он должен быть заключен до 29 октября 2023 года.

автомобиль должен быть ввезен в Россию до 21 декабря 2023 года. В качестве подтверждения даты ввоза служит Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Оно выдается одной из российской лабораторией. При соблюдении указанных условий, а также правил, действовавших до 29 октября 2023 года, владельцы автомобилей смогут уплатить утильсбор по льготной ставке, которая составляет 3,4 тысячи рублей для новых автомобилей и 5,2 тысячи рублей для автомобилей старше трех лет. Если владельцы уже оплатили утилизационный сбор по полной ставке, они могут обратиться в Федеральную таможенную службу для перерасчета и возврата уплаченных средств. Ранее было принято решение о повышении утильсбора для автомобилей. Оно призвано бороться с серыми схемами параллельного импорта и стимулировать внутренний рынок, сообщил автоэксперт Егор Васильев. Такие схемы позволяли приобрести автомобили по более низким ценам. Он отмечает, что игра с государством таким образом является проигрышной для участников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минпромторг России, Федеральная таможенная служба и депутаты Госдумы достигли соглашения о том, что часть владельцев автомобилей, приобретенных у посредников для личного пользования, будут освобождены от полного утилизационного сбора. URA.RU в своем материале собрало информацию о том, какие условия позволят сэкономить некоторой части автомобилистов. В России существуют две категории импортеров автомобилей. Юридические лица и частные лица, занимающиеся перепродажей, платят полный утилизационный сбор. Граждане, которые импортируют автомобиль для личного пользования, имеют право на льготную ставку: 3 400 рублей для новых автомобилей и 5 200 рублей для тех машин, которые старше трех лет. С 29 октября 2023 года изменился порядок взимания утильсбора с машин, ввезенных через страны ЕАЭС. Теперь добросовестные покупатели, включая тех, кто заказывает машины у посредников для личного пользования, столкнулись с неожиданной необходимостью уплаты утилизационного сбора в полном объеме при ввозе автомобилей через Киргизию и Армению. С 15 декабря принято решение разрешить оплату утильсбора по льготным ставкам. Чтобы воспользоваться льготной ставкой, необходимо выполнить некоторые условия: При соблюдении указанных условий, а также правил, действовавших до 29 октября 2023 года, владельцы автомобилей смогут уплатить утильсбор по льготной ставке, которая составляет 3,4 тысячи рублей для новых автомобилей и 5,2 тысячи рублей для автомобилей старше трех лет. Если владельцы уже оплатили утилизационный сбор по полной ставке, они могут обратиться в Федеральную таможенную службу для перерасчета и возврата уплаченных средств. Ранее было принято решение о повышении утильсбора для автомобилей. Оно призвано бороться с серыми схемами параллельного импорта и стимулировать внутренний рынок, сообщил автоэксперт Егор Васильев. Такие схемы позволяли приобрести автомобили по более низким ценам. Он отмечает, что игра с государством таким образом является проигрышной для участников.