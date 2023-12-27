Скрыть преступление в интернете стало невозможно

Российские правоохранительные органы могут найти любой цифровой след, поэтому сокрытие налогов, мошенничество, вымогательство, государственная измена будут вскрыты, и прятаться за VPN и анонимными telegram-каналами бесполезно. Об этом в беседе с URA.RU заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
«У органов следствия, у ФСБ, Роскомнадзора есть свои методы, как узнать, куда ушли какие средства. Администраторы telegram-каналов, блогеры и другие люди совершенно не соображают, что все что они делают, оставляет цифровой след, который остается навечно в интернете. Если это будет нужно, завтра же найдут и биткоины, и все анонимные кошельки, и все, что нужно. Раскрываемость по таким преступлениям растет. Уровень преступности в РФ на исторически минимальном уровне», — сказал Олег Матвейчев.
Он подчеркнул, что удалить информацию не получится. «Вымогательство и мошенничество скрыть не получится. Некоторые каналы удаляют, в том числе потому, что пытаются защититься. Даже если люди через VPN что-то делают, то сохраняется кэш: запрос поступил откуда-то, потом переадресовался. Если эту базу данных решат продать через darknet, то вся информация может стать достоянием и российских спецслужб. Такие рынки мониторят», — объяснил депутат.
В России начались проверки блогеров, которых подозревают в мошенничестве, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Так, по этой статье задержали бизнес-коуча Аяза Шабутдинова и видеоблогера Максима Темченко. Ведется работа и по выявлению авторов анонимных telegram-каналов: бывшего администратора сети интернет-сообществ «Она развалилась» и блогера Феликса Елисеева приговорили к 14 годам тюремного заключения. Также был арестован пиарщик Антон Сафонов по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко с помощью telegram-каналов. По данным URA.RU, Сафонов был исполнителем, а заказчиком сбежавший владелец федерального медиахолдинга 1MI, гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков.
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