Скрыть преступление в интернете стало невозможно

Депутат Госдумы Матвейчев: в РФ снизилась преступность до исторического минимума

27 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

VPN дает ложное ощущение анонимности, сказал Олег Матвейчев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские правоохранительные органы могут найти любой цифровой след, поэтому сокрытие налогов, мошенничество, вымогательство, государственная измена будут вскрыты, и прятаться за VPN и анонимными telegram-каналами бесполезно. Об этом в беседе с URA.RU заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «У органов следствия, у ФСБ, Роскомнадзора есть свои методы, как узнать, куда ушли какие средства. Администраторы telegram-каналов, блогеры и другие люди совершенно не соображают, что все что они делают, оставляет цифровой след, который остается навечно в интернете. Если это будет нужно, завтра же найдут и биткоины, и все анонимные кошельки, и все, что нужно. Раскрываемость по таким преступлениям растет. Уровень преступности в РФ на исторически минимальном уровне», — сказал Олег Матвейчев. Он подчеркнул, что удалить информацию не получится. «Вымогательство и мошенничество скрыть не получится. Некоторые каналы удаляют, в том числе потому, что пытаются защититься. Даже если люди через VPN что-то делают, то сохраняется кэш: запрос поступил откуда-то, потом переадресовался. Если эту базу данных решат продать через darknet, то вся информация может стать достоянием и российских спецслужб. Такие рынки мониторят», — объяснил депутат. В России начались проверки блогеров, которых подозревают в мошенничестве, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Так, по этой статье задержали бизнес-коуча Аяза Шабутдинова и видеоблогера Максима Темченко. Ведется работа и по выявлению авторов анонимных telegram-каналов: бывшего администратора сети интернет-сообществ «Она развалилась» и блогера Феликса Елисеева приговорили к 14 годам тюремного заключения. Также был арестован пиарщик Антон Сафонов по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко с помощью telegram-каналов. По данным URA.RU, Сафонов был исполнителем, а заказчиком сбежавший владелец федерального медиахолдинга 1MI, гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские правоохранительные органы могут найти любой цифровой след, поэтому сокрытие налогов, мошенничество, вымогательство, государственная измена будут вскрыты, и прятаться за VPN и анонимными telegram-каналами бесполезно. Об этом в беседе с URA.RU заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «У органов следствия, у ФСБ, Роскомнадзора есть свои методы, как узнать, куда ушли какие средства. Администраторы telegram-каналов, блогеры и другие люди совершенно не соображают, что все что они делают, оставляет цифровой след, который остается навечно в интернете. Если это будет нужно, завтра же найдут и биткоины, и все анонимные кошельки, и все, что нужно. Раскрываемость по таким преступлениям растет. Уровень преступности в РФ на исторически минимальном уровне», — сказал Олег Матвейчев. Он подчеркнул, что удалить информацию не получится. «Вымогательство и мошенничество скрыть не получится. Некоторые каналы удаляют, в том числе потому, что пытаются защититься. Даже если люди через VPN что-то делают, то сохраняется кэш: запрос поступил откуда-то, потом переадресовался. Если эту базу данных решат продать через darknet, то вся информация может стать достоянием и российских спецслужб. Такие рынки мониторят», — объяснил депутат. В России начались проверки блогеров, которых подозревают в мошенничестве, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Так, по этой статье задержали бизнес-коуча Аяза Шабутдинова и видеоблогера Максима Темченко. Ведется работа и по выявлению авторов анонимных telegram-каналов: бывшего администратора сети интернет-сообществ «Она развалилась» и блогера Феликса Елисеева приговорили к 14 годам тюремного заключения. Также был арестован пиарщик Антон Сафонов по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко с помощью telegram-каналов. По данным URA.RU, Сафонов был исполнителем, а заказчиком сбежавший владелец федерального медиахолдинга 1MI, гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков.