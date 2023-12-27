Глава депздрава Сигидаев поручил ввести новый пункт в KPI медиков

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Поездка Алексея Текслера в Ашу. Челябинская область, регистратура, поликлиника, больница
Курганских медиков будут учить, как обращаться с пациентами, с января 2024 года Фото:

Медработников Курганской области будут оценивать по вежливому и внимательному отношению к пациентам. Такой пункт в KPI (ключевые показатели эффективности) сотрудников призвал ввести директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев на совещании с главврачами по итогам года, передает корреспондент URA.RU.

«Заходит губернатор [в медицинское учреждение]. Сидит девушка — ни „здрасьте“, ни „до свидания“, встать даже не может. Если к ним придет бабушка с жалобами, дедушка, она в лучшем случае пошлет, а в худшем может стукнуть. И никакое обучение не может повлиять так, как ваша [главврачей] непосредственная ответственность и контроль. Я вас всех призывают включить пациентоориентированность в KPI», — сказал Сигидаев.

Чиновник добавил, что недопустимо, когда сотрудники не знают в лицо руководителей. Сведения о руководителях депздрава должны быть размещены в медучреждениях. Также он заметил, что сам сталкивался с невежливым обращением сотрудников, которые не здоровались. С 1 января 2024 года медицинский персонал будет проходить повторное обучение по пациентоориентированности.

URA.RU писало, что Сигидаев назвал итоги 2023 года в сфере здравоохранения Курганской области колоссальными. Отмечалось, что из 59 целевых показателей не удалось достичь только пяти.

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Медработников Курганской области будут оценивать по вежливому и внимательному отношению к пациентам. Такой пункт в KPI (ключевые показатели эффективности) сотрудников призвал ввести директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев на совещании с главврачами по итогам года, передает корреспондент URA.RU. «Заходит губернатор [в медицинское учреждение]. Сидит девушка — ни „здрасьте“, ни „до свидания“, встать даже не может. Если к ним придет бабушка с жалобами, дедушка, она в лучшем случае пошлет, а в худшем может стукнуть. И никакое обучение не может повлиять так, как ваша [главврачей] непосредственная ответственность и контроль. Я вас всех призывают включить пациентоориентированность в KPI», — сказал Сигидаев. Чиновник добавил, что недопустимо, когда сотрудники не знают в лицо руководителей. Сведения о руководителях депздрава должны быть размещены в медучреждениях. Также он заметил, что сам сталкивался с невежливым обращением сотрудников, которые не здоровались. С 1 января 2024 года медицинский персонал будет проходить повторное обучение по пациентоориентированности. URA.RU писало, что Сигидаев назвал итоги 2023 года в сфере здравоохранения Курганской области колоссальными. Отмечалось, что из 59 целевых показателей не удалось достичь только пяти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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