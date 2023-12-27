Свердловские власти нашли плюсы в сильном снегопаде на Урале

Снегопады увеличат урожай в Свердловской области и спасут от лесных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, улица малышева
Снег по весне растает и увлажнит почву Фото:

Аномальные снегопады, которые прошли в Свердловской области 26 декабря, поспособствуют хорошему урожаю в следующем году и помогут сохранить леса от пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Большие снегопады — это хорошо. Они восполняют запас влаги в почве и обеспечивают нормальный рост растений. Напомню, в предыдущие годы мы фиксировали рекордно низкий уровень осадков», — заметил первый заместитель агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов. Также выпавший снег поможет перезимовать многолетним плодово-ягодным, овощным и озимым культурам.

Еще один плюс — весной при таянии снег поднимет уровень грунтовых вод, что поможет снизить риск возникновения и развития лесных пожаров. «Обильные осадки — залог подтопления высохших болот, где, в основном, и тлеет торф», — подчеркнул исполняющий обязанности директора «Уральской авиабазы» Илья Секерин.

Снегопад начался в Свердловской области 26 декабря. Из-за этого жители региона встали в жуткие пробки, а техника не могла сразу же справится с огромными сугробами. По словам свердловских властей, последствия непогоды устранят до Нового года. Подробнее о том, как уральцы справлялись с непогодой, — в сюжете URA.RU.

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Аномальные снегопады, которые прошли в Свердловской области 26 декабря, поспособствуют хорошему урожаю в следующем году и помогут сохранить леса от пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Большие снегопады — это хорошо. Они восполняют запас влаги в почве и обеспечивают нормальный рост растений. Напомню, в предыдущие годы мы фиксировали рекордно низкий уровень осадков», — заметил первый заместитель агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов. Также выпавший снег поможет перезимовать многолетним плодово-ягодным, овощным и озимым культурам. Еще один плюс — весной при таянии снег поднимет уровень грунтовых вод, что поможет снизить риск возникновения и развития лесных пожаров. «Обильные осадки — залог подтопления высохших болот, где, в основном, и тлеет торф», — подчеркнул исполняющий обязанности директора «Уральской авиабазы» Илья Секерин. Снегопад начался в Свердловской области 26 декабря. Из-за этого жители региона встали в жуткие пробки, а техника не могла сразу же справится с огромными сугробами. По словам свердловских властей, последствия непогоды устранят до Нового года. Подробнее о том, как уральцы справлялись с непогодой, — в сюжете URA.RU. .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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