Путин пообещал постараться приехать в Тюмень

Президент РФ пообещал постараться посетить конкурс педагогов в Тюменской области
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир, владимир путин
Президент постарается совершить визит в Тюмень в 2024 году Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить в 2024 году финал конкурса «Мастер года» в Тюменской области. Об этом сообщает «Россия 24».

«Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь», — сказал Путин, заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».

Президент России 27 декабря посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия главу государства пригласили на финал конкурса «Мастер года», который в 2024 году пройдет в Тюменской области, так как победителем всероссийского состязания в 2023-м стал педагог Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить в 2024 году финал конкурса «Мастер года» в Тюменской области. Об этом сообщает «Россия 24». «Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь», — сказал Путин, заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24». Президент России 27 декабря посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия главу государства пригласили на финал конкурса «Мастер года», который в 2024 году пройдет в Тюменской области, так как победителем всероссийского состязания в 2023-м стал педагог Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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