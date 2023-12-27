Путин пообещал постараться приехать в Тюмень

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить в 2024 году финал конкурса «Мастер года» в Тюменской области. Об этом сообщает «Россия 24».
«Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь», — сказал Путин, заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».
Президент России 27 декабря посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия главу государства пригласили на финал конкурса «Мастер года», который в 2024 году пройдет в Тюменской области, так как победителем всероссийского состязания в 2023-м стал педагог Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.
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