Путин пообещал постараться приехать в Тюмень

Президент РФ пообещал постараться посетить конкурс педагогов в Тюменской области

27 декабря 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Президент постарается совершить визит в Тюмень в 2024 году Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить в 2024 году финал конкурса «Мастер года» в Тюменской области. Об этом сообщает «Россия 24». «Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь», — сказал Путин, заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24». Президент России 27 декабря посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия главу государства пригласили на финал конкурса «Мастер года», который в 2024 году пройдет в Тюменской области, так как победителем всероссийского состязания в 2023-м стал педагог Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить в 2024 году финал конкурса «Мастер года» в Тюменской области. Об этом сообщает «Россия 24». «Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь», — сказал Путин, заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24». Президент России 27 декабря посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия главу государства пригласили на финал конкурса «Мастер года», который в 2024 году пройдет в Тюменской области, так как победителем всероссийского состязания в 2023-м стал педагог Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.