В Челябинской области ковид сменился гонконгским гриппом

28 декабря 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт призвала жителей региона не заниматься самолечением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области гонконгский грипп заместил коронавирус. Об этом 28 декабря в своем telegram-канале написала первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Впереди новогодние каникулы, и вы наверняка отправитесь в гости, на рождественские елки, в театры или в кино. Желаю каждому безопасных и спокойных выходных, а также напоминаю: хотя COVID-19 пошел на спад, мы наблюдаем его замещение гриппом», — сообщила Гехт. Она добавила, что штамм гонконгского гриппа очень заразен, а его инкубационный период может составлять всего сутки. Вирус особенно опасен для маленьких детей и пожилых людей, и без должного лечения часто приводит к летальным исходам. Гехт призвала жителей региона не заниматься самолечением, а при появлении симптомов сразу вызвать врача и ограничить круг контактов.

В Челябинской области гонконгский грипп заместил коронавирус. Об этом 28 декабря в своем telegram-канале написала первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Впереди новогодние каникулы, и вы наверняка отправитесь в гости, на рождественские елки, в театры или в кино. Желаю каждому безопасных и спокойных выходных, а также напоминаю: хотя COVID-19 пошел на спад, мы наблюдаем его замещение гриппом», — сообщила Гехт. Она добавила, что штамм гонконгского гриппа очень заразен, а его инкубационный период может составлять всего сутки. Вирус особенно опасен для маленьких детей и пожилых людей, и без должного лечения часто приводит к летальным исходам. Гехт призвала жителей региона не заниматься самолечением, а при появлении симптомов сразу вызвать врача и ограничить круг контактов.