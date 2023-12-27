В Челябинской области ковид сменился гонконгским гриппом

В Челябинской области гонконгский грипп заместил коронавирус. Об этом 28 декабря в своем telegram-канале написала первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Впереди новогодние каникулы, и вы наверняка отправитесь в гости, на рождественские елки, в театры или в кино. Желаю каждому безопасных и спокойных выходных, а также напоминаю: хотя COVID-19 пошел на спад, мы наблюдаем его замещение гриппом», — сообщила Гехт.
Она добавила, что штамм гонконгского гриппа очень заразен, а его инкубационный период может составлять всего сутки. Вирус особенно опасен для маленьких детей и пожилых людей, и без должного лечения часто приводит к летальным исходам. Гехт призвала жителей региона не заниматься самолечением, а при появлении симптомов сразу вызвать врача и ограничить круг контактов.
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