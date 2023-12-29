На Украине признали бессилие перед российской ракетой X-22

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
Украина не может перехватывать ракеты Х-22 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ не сбили ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала СВО против Украины. Об этом заявил советник командования воздушных сил страны Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Нет», — ответил он на вопрос, сбили ли средства противовоздушной обороны какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32. По его словам, ракеты летят со скоростью четыре тысячи километров в час и заходят на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому для их перехвата нужны специальные средства.

Ранее американский обозреватель Питер Сучиу заявил, что российские истребители МиГ-31 вызывают опасение у Киева. По его словам, ВСУ относятся к ним очень серьезно. А президент Украины Владимир Зеленский признавался, что российские истребители с ракетами «Кинжал» приводят к парализации всей страны каждый раз, когда атакуют.

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ВСУ не сбили ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала СВО против Украины. Об этом заявил советник командования воздушных сил страны Юрий Игнат в эфире телемарафона. «Нет», — ответил он на вопрос, сбили ли средства противовоздушной обороны какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32. По его словам, ракеты летят со скоростью четыре тысячи километров в час и заходят на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому для их перехвата нужны специальные средства. Ранее американский обозреватель Питер Сучиу заявил, что российские истребители МиГ-31 вызывают опасение у Киева. По его словам, ВСУ относятся к ним очень серьезно. А президент Украины Владимир Зеленский признавался, что российские истребители с ракетами «Кинжал» приводят к парализации всей страны каждый раз, когда атакуют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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