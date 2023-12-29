На Украине признали бессилие перед российской ракетой X-22

ВСУ не сбили ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала СВО против Украины. Об этом заявил советник командования воздушных сил страны Юрий Игнат в эфире телемарафона.
«Нет», — ответил он на вопрос, сбили ли средства противовоздушной обороны какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32. По его словам, ракеты летят со скоростью четыре тысячи километров в час и заходят на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому для их перехвата нужны специальные средства.
Ранее американский обозреватель Питер Сучиу заявил, что российские истребители МиГ-31 вызывают опасение у Киева. По его словам, ВСУ относятся к ним очень серьезно. А президент Украины Владимир Зеленский признавался, что российские истребители с ракетами «Кинжал» приводят к парализации всей страны каждый раз, когда атакуют.
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