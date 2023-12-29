Зарплаты чиновников росли медленнее, чем у обычных россиян

Росстат: зарплаты чиновников в РФ росли на 4% медленнее, чем у остальных

29 декабря 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Средняя номинальная зарплата чиновников составила 72,9 тысячи рублей, сообщает Росстат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зарплаты государственных служащих за последние годы росли меньше, чем у остальных россиян. Рост зарплат чиновников в 2022 году, например, составил всего 9%, в то время как у граждан других профессий рост составил 13,4%. Это последние на данный момент данные, которые приводит Росстат. Документ есть в распоряжении URA.RU. «В среднем по всем уровням и ветвям власти зарплата гражданских служащих оказалась примерно равна средней по экономике в стране — 72,9 тысячи рублей. Однако темпы роста у гражданских служащих ниже — 9,4% против 13,4% у других работников», — указано в отчете. Росстат уточняет, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 средняя начисленная зарплата чиновников выросла на 9,4%. В свою очередь повышение средней номинальной зарплаты у работников крупных и средних предприятий составило 13,4%. Из базы данных Росстат также следует, что на региональном уровне в целом по России заработная плата гражданских служащих выше на 42% в органах исполнительной власти субъектов РФ, чем по органам федерального значения. В 2024 году в компаниях РФ увеличат зарплаты за счет индексации, следует из исследования компании RosExpert. Президент России Владимир Пути во время прямой линии с россиянами говорил, что в следующем году доходы граждан должны вырасти на 8%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зарплаты государственных служащих за последние годы росли меньше, чем у остальных россиян. Рост зарплат чиновников в 2022 году, например, составил всего 9%, в то время как у граждан других профессий рост составил 13,4%. Это последние на данный момент данные, которые приводит Росстат. Документ есть в распоряжении URA.RU. «В среднем по всем уровням и ветвям власти зарплата гражданских служащих оказалась примерно равна средней по экономике в стране — 72,9 тысячи рублей. Однако темпы роста у гражданских служащих ниже — 9,4% против 13,4% у других работников», — указано в отчете. Росстат уточняет, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 средняя начисленная зарплата чиновников выросла на 9,4%. В свою очередь повышение средней номинальной зарплаты у работников крупных и средних предприятий составило 13,4%. Из базы данных Росстат также следует, что на региональном уровне в целом по России заработная плата гражданских служащих выше на 42% в органах исполнительной власти субъектов РФ, чем по органам федерального значения. В 2024 году в компаниях РФ увеличат зарплаты за счет индексации, следует из исследования компании RosExpert. Президент России Владимир Пути во время прямой линии с россиянами говорил, что в следующем году доходы граждан должны вырасти на 8%.