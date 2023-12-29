Mash: на Шнурова подали в суд за асоциальный образ жизни

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Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь, шнуров сергей, группировка ленинград
На Сергея Шнурова подали в суд «за асоциальный образ жизни» Фото:

На российского музыканта Сергея Шнурова подали иск в суд за «асоциальный образ жизни» и его пропаганду. Инициатором выступил глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов.

«Сергея Шнурова обвинили в пропаганде асоциального образа жизни и неуважения к обществу. А Google — в распространении всего этого. С нанесением моральных страданий на 10 миллионов рублей», — передают авторы telegram-канала Mash. Инициатором выступил создатель монашеско-рыцарского ордена Александр Морозов. Он заявил, что неокрепшие умы в лице детей могут развратиться, посмотрев клипы группы «Ленинград», фронтменом которой и является Шнуров.

Корреспондент URA.RU убедился, что соответствующее заявление действительно опубликовано на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Оно опубликовано под номером М-4208/2023.

Шнуров, которого обвиняют в аморальном образе жизни, ранее написал песню, высмеивающее «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой. Он иронично тогда заявил, что у народа «есть вопросы».

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На российского музыканта Сергея Шнурова подали иск в суд за «асоциальный образ жизни» и его пропаганду. Инициатором выступил глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов. «Сергея Шнурова обвинили в пропаганде асоциального образа жизни и неуважения к обществу. А Google — в распространении всего этого. С нанесением моральных страданий на 10 миллионов рублей», — передают авторы telegram-канала Mash. Инициатором выступил создатель монашеско-рыцарского ордена Александр Морозов. Он заявил, что неокрепшие умы в лице детей могут развратиться, посмотрев клипы группы «Ленинград», фронтменом которой и является Шнуров. Корреспондент URA.RU убедился, что соответствующее заявление действительно опубликовано на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Оно опубликовано под номером М-4208/2023. Шнуров, которого обвиняют в аморальном образе жизни, ранее написал песню, высмеивающее «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой. Он иронично тогда заявил, что у народа «есть вопросы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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