Mash: на Шнурова подали в суд за асоциальный образ жизни

На российского музыканта Сергея Шнурова подали иск в суд за «асоциальный образ жизни» и его пропаганду. Инициатором выступил глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов.
«Сергея Шнурова обвинили в пропаганде асоциального образа жизни и неуважения к обществу. А Google — в распространении всего этого. С нанесением моральных страданий на 10 миллионов рублей», — передают авторы telegram-канала Mash. Инициатором выступил создатель монашеско-рыцарского ордена Александр Морозов. Он заявил, что неокрепшие умы в лице детей могут развратиться, посмотрев клипы группы «Ленинград», фронтменом которой и является Шнуров.
Корреспондент URA.RU убедился, что соответствующее заявление действительно опубликовано на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Оно
Шнуров, которого обвиняют в аморальном образе жизни, ранее написал песню, высмеивающее «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой. Он иронично тогда заявил, что у народа «есть вопросы».
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