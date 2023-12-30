Три способа справиться со стрессом

Специалист по ментальным вопросам Шеленговский: стресс важно нейтрализовать

30 декабря 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Психолог рассказал как побороть стресс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы справиться со стрессом, следует сосчитать до 10, окружить себя успешными людьми, а также заниматься спортом. Об этом заявил специалист по ментальным вопросам Павел Шеленговский. «Стоит подождать 10 минут — и вы поймете, что вас постепенно отпускает. Нужно учиться вовремя от нее избавляться. Когда вы понимаете, что не в состоянии держать себя в руках, не давайте в этот момент никаких оценок случившимся обстоятельствам, дождитесь, когда успокоитесь, и на холодную голову начинайте анализировать», — рассказал Павел Шеленговский «Вечерней Москве». Второй способ — окружать себя людьми, которые успешны и мотивированы на высокие достижения, сказал эксперт. Такой способ, по словам специалиста, поможет возыметь позитивные взгляды на жизнь. «Чем чаще общаетесь с теми, кто достиг настоящих успехов, тем больше понимаете, зачем вам упорно трудиться и работать над собой», — отметил Шеленговский. В качестве третьей рекомендации эксперт предложил заниматься спортом и слушать любимую музыку. По его словам, при стрессе вырабатывается гормон кортизол, а спорт и прослушивание музыки помогают снизить его уровень в крови. «Обязательно устраивать 20-минутные забеги на дорожке, непременно нужны также силовые нагрузки. А чтобы весь этот процесс проходил более легко, можно все выполнять под расслабляющую или любимую музыку», — заключил специалист. Новый год — это время перемен, когда можно переосмыслить прошедший период и что-то поменять в жизни. URA.RU рассказывало от чего нужно избавиться до Нового года, чтобы стать счастливым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы справиться со стрессом, следует сосчитать до 10, окружить себя успешными людьми, а также заниматься спортом. Об этом заявил специалист по ментальным вопросам Павел Шеленговский. «Стоит подождать 10 минут — и вы поймете, что вас постепенно отпускает. Нужно учиться вовремя от нее избавляться. Когда вы понимаете, что не в состоянии держать себя в руках, не давайте в этот момент никаких оценок случившимся обстоятельствам, дождитесь, когда успокоитесь, и на холодную голову начинайте анализировать», — рассказал Павел Шеленговский «Вечерней Москве». Второй способ — окружать себя людьми, которые успешны и мотивированы на высокие достижения, сказал эксперт. Такой способ, по словам специалиста, поможет возыметь позитивные взгляды на жизнь. «Чем чаще общаетесь с теми, кто достиг настоящих успехов, тем больше понимаете, зачем вам упорно трудиться и работать над собой», — отметил Шеленговский. В качестве третьей рекомендации эксперт предложил заниматься спортом и слушать любимую музыку. По его словам, при стрессе вырабатывается гормон кортизол, а спорт и прослушивание музыки помогают снизить его уровень в крови. «Обязательно устраивать 20-минутные забеги на дорожке, непременно нужны также силовые нагрузки. А чтобы весь этот процесс проходил более легко, можно все выполнять под расслабляющую или любимую музыку», — заключил специалист. Новый год — это время перемен, когда можно переосмыслить прошедший период и что-то поменять в жизни. URA.RU рассказывало от чего нужно избавиться до Нового года, чтобы стать счастливым.