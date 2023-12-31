В Тюмени резко испортится погода

Температура в Тюменской области 3 января снизится до -30 градусов

Синоптики прогнозируют похолодание до -40 градусов к 3 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в блидайшие два дня ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждают синоптики в telegram-канале «Оповещение72».

«Внимание: днем 2 января ожидается резкое понижение температуры до -18…-23 градусов. 3 января в течение суток прогнозируется похолодание от -30 до -40 градусов в отдельных районах Тюменской области», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что морозно будет и в Рождество. К 7 января столбики термометров опустятся до -30 градусов по шкале Цельсия.