31 декабря 2023

В Тюмени резко испортится погода

Температура в Тюменской области 3 января снизится до -30 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики прогнозируют похолодание до -40 градусов к 3 января Фото:

В Тюмени в блидайшие два дня ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждают синоптики в telegram-канале «Оповещение72».

«Внимание: днем 2 января ожидается резкое понижение температуры до -18…-23 градусов. 3 января в течение суток прогнозируется похолодание от -30 до -40 градусов в отдельных районах Тюменской области», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что морозно будет и в Рождество. К 7 января столбики термометров опустятся до -30 градусов по шкале Цельсия.

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В Тюмени в блидайшие два дня ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждают синоптики в telegram-канале «Оповещение72». «Внимание: днем 2 января ожидается резкое понижение температуры до -18…-23 градусов. 3 января в течение суток прогнозируется похолодание от -30 до -40 градусов в отдельных районах Тюменской области», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что морозно будет и в Рождество. К 7 января столбики термометров опустятся до -30 градусов по шкале Цельсия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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