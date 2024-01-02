В Киеве и 12 областях Украины объявлена воздушная тревога

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сирены звучат в 12 областях Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве и 12 областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает официальный украинский ресурс по оповещению.

«Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в 12 областях Украины», — сообщает ТАСС со ссылкой на ресурс. Сирены включены в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на подконтрольных Киеву территориях Донбасса

Утром 2 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. В Киеве и Николаеве также сообщали о падении обломков ракет и пожарах. Днем 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. Погибли 25 человек, более 100 получили ранения. Президент России Владимир Путин предупредил ВСУ о возмездии после ударов по Белгороду.

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В Киеве и 12 областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает официальный украинский ресурс по оповещению. «Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в 12 областях Украины», — сообщает ТАСС со ссылкой на ресурс. Сирены включены в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на подконтрольных Киеву территориях Донбасса Утром 2 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. В Киеве и Николаеве также сообщали о падении обломков ракет и пожарах. Днем 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. Погибли 25 человек, более 100 получили ранения. Президент России Владимир Путин предупредил ВСУ о возмездии после ударов по Белгороду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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