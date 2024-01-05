В Госдуме выявили уязвимость немецких танков Leopard

Немецкие танки Leopard более уязвимы, чем российские Т-72. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин.
«Подбить Leopard легче, чем подбить наш танк Т-72. В Т-72 надо умудриться попасть в уязвимые места, а в Leopard достаточно попасть в крышу башни», — сказал Саблин ТАСС. Он добавил, что российская техника не уступает западной. По словам Саблина, у Т-72 намного выше мощность бронезащиты корпуса.
Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла танк Leopard 1A5 немецкого производства через пару недель после того, как его стали применять на поле боя. Ее подбили ВС РФ. Отмечалось, что Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками, участвующими в конфликте, и их уничтожение неизбежно, передает «Национальная служба новостей».
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