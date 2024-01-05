Армия и оружие В Госдуме выявили уязвимость немецких танков Leopard Зампредседателя ГД по обороне Саблин: Leopard более уязвимы, чем российские Т-72 05 января 2024 в 22:00 Размер текста - 17 + Leopard более уязвим, чем российский танк Т-72, заявил Дмитрий Саблин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие танки Leopard более уязвимы, чем российские Т-72. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин. «Подбить Leopard легче, чем подбить наш танк Т-72. В Т-72 надо умудриться попасть в уязвимые места, а в Leopard достаточно попасть в крышу башни», — сказал Саблин ТАСС. Он добавил, что российская техника не уступает западной. По словам Саблина, у Т-72 намного выше мощность бронезащиты корпуса. Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла танк Leopard 1A5 немецкого производства через пару недель после того, как его стали применять на поле боя. Ее подбили ВС РФ. Отмечалось, что Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками, участвующими в конфликте, и их уничтожение неизбежно, передает «Национальная служба новостей». Немецкие танки Leopard более уязвимы, чем российские Т-72. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин. «Подбить Leopard легче, чем подбить наш танк Т-72. В Т-72 надо умудриться попасть в уязвимые места, а в Leopard достаточно попасть в крышу башни», — сказал Саблин ТАСС. Он добавил, что российская техника не уступает западной. По словам Саблина, у Т-72 намного выше мощность бронезащиты корпуса. Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла танк Leopard 1A5 немецкого производства через пару недель после того, как его стали применять на поле боя. Ее подбили ВС РФ. Отмечалось, что Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками, участвующими в конфликте, и их уничтожение неизбежно, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям