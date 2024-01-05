В поселке Кольцово жители замерзают в своих квартирах

06 января 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Жители Кольцово почти неделю сидят в холодных квартирах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге жители дома на Авиаторов, 13, с Нового года сидят без отопления. Температура в квартирах опустилась до 8 градусов. «Мы сидим без отопления 6 суток. „Ремстрой“ кормит завтраками. Диспетчера посылают на три буквы, а номера, с которых звонят, заносят в черный список. За что мы платим за содержание жилья с квартиры по 1500 — непонятно. Воду с системы сливали 8 раз. Платить за все будут жильцы. Сейчас мы на обогревателях. Не дай бог, если что-то случится, кто будет виноват? В прокуратуру письмо готово, но от этого теплее не станет», — сообщает telegram-канал «Подслушано в Кольцово». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ООО «Управляющая компания Ремстройкомплекс Екатеринбург». На телефонный звонок никто не ответил. В организацию направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Екатеринбурге жители дома на Авиаторов, 13, с Нового года сидят без отопления. Температура в квартирах опустилась до 8 градусов. «Мы сидим без отопления 6 суток. „Ремстрой“ кормит завтраками. Диспетчера посылают на три буквы, а номера, с которых звонят, заносят в черный список. За что мы платим за содержание жилья с квартиры по 1500 — непонятно. Воду с системы сливали 8 раз. Платить за все будут жильцы. Сейчас мы на обогревателях. Не дай бог, если что-то случится, кто будет виноват? В прокуратуру письмо готово, но от этого теплее не станет», — сообщает telegram-канал «Подслушано в Кольцово». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ООО «Управляющая компания Ремстройкомплекс Екатеринбург». На телефонный звонок никто не ответил. В организацию направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.