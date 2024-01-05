05 января 2024

В поселке Кольцово жители замерзают в своих квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Кольцово почти неделю сидят в холодных квартирах Фото:

В Екатеринбурге жители дома на Авиаторов, 13, с Нового года сидят без отопления. Температура в квартирах опустилась до 8 градусов.

«Мы сидим без отопления 6 суток. „Ремстрой“ кормит завтраками. Диспетчера посылают на три буквы, а номера, с которых звонят, заносят в черный список. За что мы платим за содержание жилья с квартиры по 1500 — непонятно. Воду с системы сливали 8 раз. Платить за все будут жильцы. Сейчас мы на обогревателях. Не дай бог, если что-то случится, кто будет виноват? В прокуратуру письмо готово, но от этого теплее не станет», — сообщает telegram-канал «Подслушано в Кольцово».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ООО «Управляющая компания Ремстройкомплекс Екатеринбург». На телефонный звонок никто не ответил. В организацию направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге жители дома на Авиаторов, 13, с Нового года сидят без отопления. Температура в квартирах опустилась до 8 градусов. «Мы сидим без отопления 6 суток. „Ремстрой“ кормит завтраками. Диспетчера посылают на три буквы, а номера, с которых звонят, заносят в черный список. За что мы платим за содержание жилья с квартиры по 1500 — непонятно. Воду с системы сливали 8 раз. Платить за все будут жильцы. Сейчас мы на обогревателях. Не дай бог, если что-то случится, кто будет виноват? В прокуратуру письмо готово, но от этого теплее не станет», — сообщает telegram-канал «Подслушано в Кольцово». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ООО «Управляющая компания Ремстройкомплекс Екатеринбург». На телефонный звонок никто не ответил. В организацию направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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