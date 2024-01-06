У жителей Тюменской области подешевела потребительская корзина

07 января 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

В Тюменской области снизилась стоимость потребительской корзины на 458 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области подешевела потребительская корзина. Сейчас она составляет 19 059 рублей, что на 458 рублей дешевле, чем была в августе 2023 года. Указано на сайте Росстата. «В Тюменской области она (стоимость потребительской корзины — прим. URA.RU) снижается четыре месяца подряд. В 2023 году пик стоимости потребительской корзины пришелся на июль 2023 года, тогда она составила 19 517 рублей (для сравнения: в июле 2022 года — 18 965 рублей, в июле 2021 года — 17 053 рублей — прим. URA.RU). На данный момент она составляет 19 059 рублей, тогда как общероссийский показатель — 21 349 рублей», — с данными ознакомились журналисты РБК Тюмень. По данным Росстата, в список входят 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 — непродовольственных и 12 видов услуг. Доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков пояснил журналистам, что потребительская корзина отличается в регионах из-за разных условий жизни. Например, в ЯНАО еда должна быть более калорийной, отметил эксперт. В Тюменской области с 2023 года в среднем на 5% подешевела молочная продукция. Также в регионе к концу сентября больше всего снизились цены на растительное масло и макароны. По сравнению с декабрем 2022 года, в регионе подешевели крупы и бобы. По данным Росстата, летом и осенью в области зафиксировали снижение цен на фрукты и овощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области подешевела потребительская корзина. Сейчас она составляет 19 059 рублей, что на 458 рублей дешевле, чем была в августе 2023 года. Указано на сайте Росстата. «В Тюменской области она (стоимость потребительской корзины — прим. URA.RU) снижается четыре месяца подряд. В 2023 году пик стоимости потребительской корзины пришелся на июль 2023 года, тогда она составила 19 517 рублей (для сравнения: в июле 2022 года — 18 965 рублей, в июле 2021 года — 17 053 рублей — прим. URA.RU). На данный момент она составляет 19 059 рублей, тогда как общероссийский показатель — 21 349 рублей», — с данными ознакомились журналисты РБК Тюмень. По данным Росстата, в список входят 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 — непродовольственных и 12 видов услуг. Доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков пояснил журналистам, что потребительская корзина отличается в регионах из-за разных условий жизни. Например, в ЯНАО еда должна быть более калорийной, отметил эксперт. В Тюменской области с 2023 года в среднем на 5% подешевела молочная продукция. Также в регионе к концу сентября больше всего снизились цены на растительное масло и макароны. По сравнению с декабрем 2022 года, в регионе подешевели крупы и бобы. По данным Росстата, летом и осенью в области зафиксировали снижение цен на фрукты и овощи.