Водителей предупредили об опасности на «трассе смерти»

ГИБДД: на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ухудшилась обстановка из-за снегопада

07 января 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

На тюменской трассе ухудшилась обстановка из-за снегопада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, именуемой в народе «трассой смерти», ухудшилась обстановка из-за снегопада и сильного ветра. Водителей попросили быть аккуратнее за рулем. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Внимание! Ухудшается обстановка на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь снегопад, сильный боковой ветер. Автоинспекторы рекомендуют водителям снизить скорость, учитывая плохую видимость и метель», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На 167-м километре федеральной трассы сейчас несет службу наряд ДПС. Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе сообщило, что на территории Тюменской области днем 7 января и на следующий день синоптики обещали метель и снегопад. Ветер спрогнозировали восточный, 6— 11 метров в секунду. Температура воздуха от -18 до -23 градусов.

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, именуемой в народе «трассой смерти», ухудшилась обстановка из-за снегопада и сильного ветра. Водителей попросили быть аккуратнее за рулем. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Внимание! Ухудшается обстановка на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь снегопад, сильный боковой ветер. Автоинспекторы рекомендуют водителям снизить скорость, учитывая плохую видимость и метель», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На 167-м километре федеральной трассы сейчас несет службу наряд ДПС. Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе сообщило, что на территории Тюменской области днем 7 января и на следующий день синоптики обещали метель и снегопад. Ветер спрогнозировали восточный, 6— 11 метров в секунду. Температура воздуха от -18 до -23 градусов.