Водителей предупредили об опасности на «трассе смерти»

ГИБДД: на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ухудшилась обстановка из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
На тюменской трассе ухудшилась обстановка из-за снегопада Фото:

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, именуемой в народе «трассой смерти», ухудшилась обстановка из-за снегопада и сильного ветра. Водителей попросили быть аккуратнее за рулем. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«Внимание! Ухудшается обстановка на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь снегопад, сильный боковой ветер. Автоинспекторы рекомендуют водителям снизить скорость, учитывая плохую видимость и метель», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На 167-м километре федеральной трассы сейчас несет службу наряд ДПС.

Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе сообщило, что на территории Тюменской области днем 7 января и на следующий день синоптики обещали метель и снегопад. Ветер спрогнозировали восточный, 6— 11 метров в секунду. Температура воздуха от -18 до -23 градусов.

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На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, именуемой в народе «трассой смерти», ухудшилась обстановка из-за снегопада и сильного ветра. Водителей попросили быть аккуратнее за рулем. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Внимание! Ухудшается обстановка на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь снегопад, сильный боковой ветер. Автоинспекторы рекомендуют водителям снизить скорость, учитывая плохую видимость и метель», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На 167-м километре федеральной трассы сейчас несет службу наряд ДПС. Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе сообщило, что на территории Тюменской области днем 7 января и на следующий день синоптики обещали метель и снегопад. Ветер спрогнозировали восточный, 6— 11 метров в секунду. Температура воздуха от -18 до -23 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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