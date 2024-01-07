Генерал Кривонос: Украина лишилась самых мощных ракет после удара ВС РФ

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ВС РФ ударили по предприятиям по производству ракет в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетного удара со стороны России Украина потеряла важные предприятия. На них могли производить самые мощные ракеты в стране. Об этом сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

«У нас власть „сливает“ данные [в интернет] о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие. Этим предприятиям наносится огромный ущерб», — заявил Кривонос в эфире youtube-канала «Фабрика новостей». Он добавил, что за это никто не несет ответственности.

По словам генерала в отставке, чиновники Киева мечтают только о победе на выборах. А также о том, чтобы удержаться на своих местах.

Ранее на Западе заявили, что ВС РФ нанесли удар по объектам оборонной промышленности Киева. В частности, были атакованы объекты производства ракет и беспилотников. В Минобороны РФ не раз подчеркивали, что армия России не атакует гражданские объекты. Удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где создавались ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), стал ответом на обстрел ВСУ мирных жителей Белгорода.

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В результате ракетного удара со стороны России Украина потеряла важные предприятия. На них могли производить самые мощные ракеты в стране. Об этом сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. «У нас власть „сливает“ данные [в интернет] о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие. Этим предприятиям наносится огромный ущерб», — заявил Кривонос в эфире youtube-канала «Фабрика новостей». Он добавил, что за это никто не несет ответственности. По словам генерала в отставке, чиновники Киева мечтают только о победе на выборах. А также о том, чтобы удержаться на своих местах. Ранее на Западе заявили, что ВС РФ нанесли удар по объектам оборонной промышленности Киева. В частности, были атакованы объекты производства ракет и беспилотников. В Минобороны РФ не раз подчеркивали, что армия России не атакует гражданские объекты. Удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где создавались ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), стал ответом на обстрел ВСУ мирных жителей Белгорода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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