Генерал Кривонос: Украина лишилась самых мощных ракет после удара ВС РФ

07 января 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по предприятиям по производству ракет в Киеве Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ракетного удара со стороны России Украина потеряла важные предприятия. На них могли производить самые мощные ракеты в стране. Об этом сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. «У нас власть „сливает“ данные [в интернет] о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие. Этим предприятиям наносится огромный ущерб», — заявил Кривонос в эфире youtube-канала «Фабрика новостей». Он добавил, что за это никто не несет ответственности. По словам генерала в отставке, чиновники Киева мечтают только о победе на выборах. А также о том, чтобы удержаться на своих местах. Ранее на Западе заявили, что ВС РФ нанесли удар по объектам оборонной промышленности Киева. В частности, были атакованы объекты производства ракет и беспилотников. В Минобороны РФ не раз подчеркивали, что армия России не атакует гражданские объекты. Удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где создавались ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), стал ответом на обстрел ВСУ мирных жителей Белгорода.

В результате ракетного удара со стороны России Украина потеряла важные предприятия. На них могли производить самые мощные ракеты в стране. Об этом сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. «У нас власть „сливает“ данные [в интернет] о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие. Этим предприятиям наносится огромный ущерб», — заявил Кривонос в эфире youtube-канала «Фабрика новостей». Он добавил, что за это никто не несет ответственности. По словам генерала в отставке, чиновники Киева мечтают только о победе на выборах. А также о том, чтобы удержаться на своих местах. Ранее на Западе заявили, что ВС РФ нанесли удар по объектам оборонной промышленности Киева. В частности, были атакованы объекты производства ракет и беспилотников. В Минобороны РФ не раз подчеркивали, что армия России не атакует гражданские объекты. Удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где создавались ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), стал ответом на обстрел ВСУ мирных жителей Белгорода.