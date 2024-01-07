Тюменские онкологи спасли 81-летнего пенсионера от последней стадии рака

81-летнего жителя Оренбурга спасли тюменские врачи
Онкологи из Тюмени вылечили последнюю стадию рака у 81-летнего пенсионера. Он приехал на сложную операцию в Тюмень из Оренбургской области. Об этом сообщил департамент здравоохранения Тюменской области.
«Пройдя несколько курсов химиотерапии, мужчине была выполнена сложная трехступенчатая операция с одномоментным удаление опухоли, метастаз и ликвидации колостомы. Врачи избавили пациента от колостомы, восстановив функцию кишечника», — сообщили в депздраве. Пациент поблагодарил врачей из Тюмени за качественное лечение.
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