07 января 2024
06 января 2024

Тюменские онкологи спасли 81-летнего пенсионера от последней стадии рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, химиотерапия, больница, капельницы, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
81-летнего жителя Оренбурга спасли тюменские врачи Фото:

Онкологи из Тюмени вылечили последнюю стадию рака у 81-летнего пенсионера. Он приехал на сложную операцию в Тюмень из Оренбургской области. Об этом сообщил департамент здравоохранения Тюменской области.

«Пройдя несколько курсов химиотерапии, мужчине была выполнена сложная трехступенчатая операция с одномоментным удаление опухоли, метастаз и ликвидации колостомы. Врачи избавили пациента от колостомы, восстановив функцию кишечника», — сообщили в депздраве. Пациент поблагодарил врачей из Тюмени за качественное лечение.

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Онкологи из Тюмени вылечили последнюю стадию рака у 81-летнего пенсионера. Он приехал на сложную операцию в Тюмень из Оренбургской области. Об этом сообщил департамент здравоохранения Тюменской области. «Пройдя несколько курсов химиотерапии, мужчине была выполнена сложная трехступенчатая операция с одномоментным удаление опухоли, метастаз и ликвидации колостомы. Врачи избавили пациента от колостомы, восстановив функцию кишечника», — сообщили в депздраве. Пациент поблагодарил врачей из Тюмени за качественное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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