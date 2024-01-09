Обвиняемому в коррупции экс-главе челябинского ПФР выбрали наказание

Прокуратура запросила для экс-главы челябинского ПФР Чернобровина 16 лет колонии

Для Виктора Чернобровина запросили 16 лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

В Центральном райсуде Челябинска 9 января состоялись прения сторон по делу о коррупции в региональном отделении пенсионного фонда. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, для главы фонда, Виктора Чернобровина, гособвинение запросило 16 лет колонии, для его зама, Рудольфа Зайцева, 13 лет колонии. Также в доход государства предполагается взыскать с первого 210 млн рублей, а со второго — 85,5 млн рублей.

«Квалификация действий Чернобровина и Зайцева является обоснованной. Они не признали вины, но их изобличили Орехов и другие свидетели. Полагаю ориентировать суд признать Чернобровина виновным и, по совокупности преступлений, назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет строгого режима со штрафом в сумме 210 млн рублей, с лишением права занимать руководящие должности сроком на 10 лет», — зачитал прокурор Олег Солдатов.

Зайцева обвинитель предложил приговорить к 13 годам в колонии строгого режима. Штраф для него определен в 85,5 млн рублей. По версии следствия, действия обоих фигурантов нанесли федеральному бюджету ущерб на сумму свыше 80 млн рублей.

Чернобровин был задержан 23 июля 2021 года. Показания на него дали его заместитель Александр Орехов и начальник АХЧ ОПФР Рудольф Зайцев, которые были задержаны на несколько недель раньше. Всех троих обвинили в получении взяток и превышении должностных полномочий. При этом Орехов заключил досудебное соглашение с силовиками. Ему скостили срок, однако полностью избежать наказания, связанного с лишением свободы, ему не удалось. Он уже отбывает срок в колонии.

Троица попалась на контрактах с фирмой, занимающейся охраной зданий ПФР. По версии следствия, за деньги они помогали ей получать контракты. Официально точную сумму инкриминируемых взяток не называют. Однако, она может исчисляться сотнями миллионов рублей, так как фирма на протяжение нескольких лет сотрудничала с фондом, получая от него крупные заказы.