Челябинца наказали за ложные сообщения об акте терроризма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы условно Фото:

Жителя Челябинской области суд признал виновным за заведомо ложные сообщения об акте терроризма на объектах судебной и правоохранительной систем. Об этом URA.RU сообщили 9 января в пресс-службе УФСБ России по региону

«Мужчину признали виновным по ч.2, ч.3 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет», — уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, в 2023 году совместно с ГУ МВД по региону было зафиксировано 678 анонимных сообщений с угрозами террористической направленности. Задержаны 52 виновника. За правонарушение по статье 207 УК предусмотрен штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы до десяти лет.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Челябинской области суд признал виновным за заведомо ложные сообщения об акте терроризма на объектах судебной и правоохранительной систем. Об этом URA.RU сообщили 9 января в пресс-службе УФСБ России по региону «Мужчину признали виновным по ч.2, ч.3 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет», — уточнили в пресс-службе. По данным ведомства, в 2023 году совместно с ГУ МВД по региону было зафиксировано 678 анонимных сообщений с угрозами террористической направленности. Задержаны 52 виновника. За правонарушение по статье 207 УК предусмотрен штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы до десяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...