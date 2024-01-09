Челябинца наказали за ложные сообщения об акте терроризма

Суд приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Челябинской области суд признал виновным за заведомо ложные сообщения об акте терроризма на объектах судебной и правоохранительной систем. Об этом URA.RU сообщили 9 января в пресс-службе УФСБ России по региону

«Мужчину признали виновным по ч.2, ч.3 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет», — уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, в 2023 году совместно с ГУ МВД по региону было зафиксировано 678 анонимных сообщений с угрозами террористической направленности. Задержаны 52 виновника. За правонарушение по статье 207 УК предусмотрен штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы до десяти лет.