Тюменский таксист изнасиловал пассажирку

В Тюмени водитель частного такси изнасиловал пассажирку. Девушка была в нетрезвом состоянии и отключилась прямо в автомобиле, сообщает в пресс-релизе объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
«В Тюмени пьяная девушка стала жертвой водителя частного такси. Она переусердствовала с приемом алкоголя и уснула в машине. Водитель решил воспользоваться ее бессознательным состоянием», — говорится в сообщении.
Девушка работала барменом в одном из развлекательных заведений Тюмени. Она очнулась в процессе изнасилования и смогла сбежать. Таксист признал свою вину лишь частично, суд приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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