Тюменский таксист изнасиловал пассажирку

В Тюмени таксист отправится в тюрьму на 3,5 года за изнасилование пассажирки

11 января 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Мужчина воспользовался тем, что девушка перебрала со спиртным и отключилась прямо в авто Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени водитель частного такси изнасиловал пассажирку. Девушка была в нетрезвом состоянии и отключилась прямо в автомобиле, сообщает в пресс-релизе объединенная пресс-служба региональной судебной системы. «В Тюмени пьяная девушка стала жертвой водителя частного такси. Она переусердствовала с приемом алкоголя и уснула в машине. Водитель решил воспользоваться ее бессознательным состоянием», — говорится в сообщении. Девушка работала барменом в одном из развлекательных заведений Тюмени. Она очнулась в процессе изнасилования и смогла сбежать. Таксист признал свою вину лишь частично, суд приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В Тюмени водитель частного такси изнасиловал пассажирку. Девушка была в нетрезвом состоянии и отключилась прямо в автомобиле, сообщает в пресс-релизе объединенная пресс-служба региональной судебной системы. «В Тюмени пьяная девушка стала жертвой водителя частного такси. Она переусердствовала с приемом алкоголя и уснула в машине. Водитель решил воспользоваться ее бессознательным состоянием», — говорится в сообщении. Девушка работала барменом в одном из развлекательных заведений Тюмени. Она очнулась в процессе изнасилования и смогла сбежать. Таксист признал свою вину лишь частично, суд приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.