10 января 2024

Тюменский таксист изнасиловал пассажирку

В Тюмени таксист отправится в тюрьму на 3,5 года за изнасилование пассажирки
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси
Мужчина воспользовался тем, что девушка перебрала со спиртным и отключилась прямо в авто Фото:

В Тюмени водитель частного такси изнасиловал пассажирку. Девушка была в нетрезвом состоянии и отключилась прямо в автомобиле, сообщает в пресс-релизе объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

«В Тюмени пьяная девушка стала жертвой водителя частного такси. Она переусердствовала с приемом алкоголя и уснула в машине. Водитель решил воспользоваться ее бессознательным состоянием», — говорится в сообщении.

Девушка работала барменом в одном из развлекательных заведений Тюмени. Она очнулась в процессе изнасилования и смогла сбежать. Таксист признал свою вину лишь частично, суд приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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В Тюмени водитель частного такси изнасиловал пассажирку. Девушка была в нетрезвом состоянии и отключилась прямо в автомобиле, сообщает в пресс-релизе объединенная пресс-служба региональной судебной системы. «В Тюмени пьяная девушка стала жертвой водителя частного такси. Она переусердствовала с приемом алкоголя и уснула в машине. Водитель решил воспользоваться ее бессознательным состоянием», — говорится в сообщении. Девушка работала барменом в одном из развлекательных заведений Тюмени. Она очнулась в процессе изнасилования и смогла сбежать. Таксист признал свою вину лишь частично, суд приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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