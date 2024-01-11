Челябинцев предупредили о метелях и снежных заносах

11 января 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

В регионе 12 декабря ожидаются снежные заносы и накаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 12 января ожидаются метели, снежные заносы и ветер до 18 метров в секунду. Со спецобращением выступила Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска (ЕДДС). «12 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег и порывы ветра до 18 метров в секунду, метели. На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица в виде снежного наката», — сообщили в ЕДДС. О метелях 12 января предупреждали и синоптики. По данным челябинского ЦГМС, небольшой снег и порывы ветра придут в регион 11 января.

В Челябинской области 12 января ожидаются метели, снежные заносы и ветер до 18 метров в секунду. Со спецобращением выступила Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска (ЕДДС). «12 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег и порывы ветра до 18 метров в секунду, метели. На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица в виде снежного наката», — сообщили в ЕДДС. О метелях 12 января предупреждали и синоптики. По данным челябинского ЦГМС, небольшой снег и порывы ветра придут в регион 11 января.