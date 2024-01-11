Челябинцев предупредили о метелях и снежных заносах

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Буран, снегопад, метель. Челябинск, снегопад, буран, метель, зима, снежная буря
В регионе 12 декабря ожидаются снежные заносы и накаты Фото:

В Челябинской области 12 января ожидаются метели, снежные заносы и ветер до 18 метров в секунду. Со спецобращением выступила Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска (ЕДДС).

«12 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег и порывы ветра до 18 метров в секунду, метели. На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица в виде снежного наката», — сообщили в ЕДДС.

О метелях 12 января предупреждали и синоптики. По данным челябинского ЦГМС, небольшой снег и порывы ветра придут в регион 11 января.

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В Челябинской области 12 января ожидаются метели, снежные заносы и ветер до 18 метров в секунду. Со спецобращением выступила Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска (ЕДДС). «12 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег и порывы ветра до 18 метров в секунду, метели. На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица в виде снежного наката», — сообщили в ЕДДС. О метелях 12 января предупреждали и синоптики. По данным челябинского ЦГМС, небольшой снег и порывы ветра придут в регион 11 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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