Белозеров отметил рекордные перевозки РЖД

РЖД установила мировой рекорд по грузонапряженности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Второй день. Москва, белозеров олег
РЖД по многим показателям занимают лидирующие места в мире, заявил Олег Белозеров Фото:

В отношении количество грузов, перевозимых на каждый километр железной дороги, РЖД занимают первое место с перевозкой более 30 миллионов тонн грузов. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Грузонапряженность — это показатель перевоза миллионов тонн на один километр дороги. И, соответственно, этот показатель у нас абсолютно уникальный, мы на первом месте: более 30 миллионов тонн мы перевозим на один километр дороги», — передает слова Белозерова официальный сайт Кремля. Он отметил высокие показатели РЖД и по другим показателям: второе место по грузообороту, третье место по эксплуатационной длине и четвертое место по пассажирообороту.

Глава РЖД подчеркнул, что достижения РЖД являются результатом совместных усилий. Объемы дальнего следования выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом, превысив рекорды 2019 года. Однако пригородные перевозки пока не вернулись к уровню 2019 года из-за открытия новых МЦД-линий, заключил Белозеров.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отношении количество грузов, перевозимых на каждый километр железной дороги, РЖД занимают первое место с перевозкой более 30 миллионов тонн грузов. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Грузонапряженность — это показатель перевоза миллионов тонн на один километр дороги. И, соответственно, этот показатель у нас абсолютно уникальный, мы на первом месте: более 30 миллионов тонн мы перевозим на один километр дороги», — передает слова Белозерова официальный сайт Кремля. Он отметил высокие показатели РЖД и по другим показателям: второе место по грузообороту, третье место по эксплуатационной длине и четвертое место по пассажирообороту. Глава РЖД подчеркнул, что достижения РЖД являются результатом совместных усилий. Объемы дальнего следования выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом, превысив рекорды 2019 года. Однако пригородные перевозки пока не вернулись к уровню 2019 года из-за открытия новых МЦД-линий, заключил Белозеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...