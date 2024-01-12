Белозеров отметил рекордные перевозки РЖД

РЖД установила мировой рекорд по грузонапряженности

12 января 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

РЖД по многим показателям занимают лидирующие места в мире, заявил Олег Белозеров Фото: Георгий Бергал © URA.RU В отношении количество грузов, перевозимых на каждый километр железной дороги, РЖД занимают первое место с перевозкой более 30 миллионов тонн грузов. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Грузонапряженность — это показатель перевоза миллионов тонн на один километр дороги. И, соответственно, этот показатель у нас абсолютно уникальный, мы на первом месте: более 30 миллионов тонн мы перевозим на один километр дороги», — передает слова Белозерова официальный сайт Кремля. Он отметил высокие показатели РЖД и по другим показателям: второе место по грузообороту, третье место по эксплуатационной длине и четвертое место по пассажирообороту. Глава РЖД подчеркнул, что достижения РЖД являются результатом совместных усилий. Объемы дальнего следования выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом, превысив рекорды 2019 года. Однако пригородные перевозки пока не вернулись к уровню 2019 года из-за открытия новых МЦД-линий, заключил Белозеров.

В отношении количество грузов, перевозимых на каждый километр железной дороги, РЖД занимают первое место с перевозкой более 30 миллионов тонн грузов. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Грузонапряженность — это показатель перевоза миллионов тонн на один километр дороги. И, соответственно, этот показатель у нас абсолютно уникальный, мы на первом месте: более 30 миллионов тонн мы перевозим на один километр дороги», — передает слова Белозерова официальный сайт Кремля. Он отметил высокие показатели РЖД и по другим показателям: второе место по грузообороту, третье место по эксплуатационной длине и четвертое место по пассажирообороту. Глава РЖД подчеркнул, что достижения РЖД являются результатом совместных усилий. Объемы дальнего следования выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом, превысив рекорды 2019 года. Однако пригородные перевозки пока не вернулись к уровню 2019 года из-за открытия новых МЦД-линий, заключил Белозеров.