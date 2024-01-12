Россияне встали на защиту рэпера из Екатеринбурга Vacio (Николай Васильев), который был участником «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Люди запустили флешмоб с хэштегом #freevacio в его поддержку в социальных сетях.
«Это неправильно гнобить, желать смерти человеку за его личное времяпровождение. Он никого не убил. А Лолита так вообще очень веселая тетка. Это варьете, театр. Что теперь нам только на огороде сидеть?» — возмутился один из комментаторов под последним постом музыканта в telegram-канале. «Держись, бро, мы все за тебя», — пишет другой. Подобных слов поддержки можно найти большое количество.
Вечеринка Ивлеевой прошла в Москве 20 декабря 2023 года. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio пришел туда в одном носке на половом органе, после чего у него начались проблемы.
Молодого человека арестовали на 15 суток, а по окончанию срока ему назначали еще один арест на десять дней. По мнению адвоката Сергея Жорина, давление на участников вечеринки и на саму Ивлееву несопоставимо с их поступком. Сам Николай Васильев уже покаялся за вечеринку с Ивлеевой. Он признался, что на звездном мероприятии гнался за вниманием публики, а из-за скандала его часто выставляют тем, кем он на самом деле не является. Весной Vacio могут забрать в армию, таким образом он готов искупить вину.
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