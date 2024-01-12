Россияне запустили флешмоб в поддержку рэпера Vacio из Екатеринбурга. Скрин

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Пресс-конференция по туризму в Доме журналиста. Екатеринбург , телефон, смартфон, интернет
Комментаторы пишут слова поддержки Vacio Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Россияне встали на защиту рэпера из Екатеринбурга Vacio (Николай Васильев), который был участником «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Люди запустили флешмоб с хэштегом #freevacio в его поддержку в социальных сетях.

«Это неправильно гнобить, желать смерти человеку за его личное времяпровождение. Он никого не убил. А Лолита так вообще очень веселая тетка. Это варьете, театр. Что теперь нам только на огороде сидеть?» — возмутился один из комментаторов под последним постом музыканта в telegram-канале. «Держись, бро, мы все за тебя», — пишет другой. Подобных слов поддержки можно найти большое количество.

Вечеринка Ивлеевой прошла в Москве 20 декабря 2023 года. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio пришел туда в одном носке на половом органе, после чего у него начались проблемы.

Молодого человека арестовали на 15 суток, а по окончанию срока ему назначали еще один арест на десять дней. По мнению адвоката Сергея Жорина, давление на участников вечеринки и на саму Ивлееву несопоставимо с их поступком. Сам Николай Васильев уже покаялся за вечеринку с Ивлеевой. Он признался, что на звездном мероприятии гнался за вниманием публики, а из-за скандала его часто выставляют тем, кем он на самом деле не является. Весной Vacio могут забрать в армию, таким образом он готов искупить вину.

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Россияне встали на защиту рэпера из Екатеринбурга Vacio (Николай Васильев), который был участником «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Люди запустили флешмоб с хэштегом #freevacio в его поддержку в социальных сетях. «Это неправильно гнобить, желать смерти человеку за его личное времяпровождение. Он никого не убил. А Лолита так вообще очень веселая тетка. Это варьете, театр. Что теперь нам только на огороде сидеть?» — возмутился один из комментаторов под последним постом музыканта в telegram-канале. «Держись, бро, мы все за тебя», — пишет другой. Подобных слов поддержки можно найти большое количество. Вечеринка Ивлеевой прошла в Москве 20 декабря 2023 года. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio пришел туда в одном носке на половом органе, после чего у него начались проблемы. Молодого человека арестовали на 15 суток, а по окончанию срока ему назначали еще один арест на десять дней. По мнению адвоката Сергея Жорина, давление на участников вечеринки и на саму Ивлееву несопоставимо с их поступком. Сам Николай Васильев уже покаялся за вечеринку с Ивлеевой. Он признался, что на звездном мероприятии гнался за вниманием публики, а из-за скандала его часто выставляют тем, кем он на самом деле не является. Весной Vacio могут забрать в армию, таким образом он готов искупить вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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