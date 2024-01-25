Политика Власть Мишустин анонсировал новые региональные выплаты для семей 25 января 2024 в 17:28 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин объявил об увеличении в России социальных выплат Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о закреплении на федеральном уровне гарантий для многодетных родителей. На заседании правительства 25 января было объявлено, что, в соответствии с указом президента РФ, многодетные родители будут получать одинаковую поддержку вне зависимости от региона проживания. «Этот год по решению президента объявлен годом семьи, глава подписан указ, который закрепляет гарантии для многодетных семей, теперь родителя трех и более детей равную поддержку, действовать льготы будет пока старшему ребенку не исполнится 18 лет», — объявил Мишустин. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия-24». Кроме того, дополнительные льготы предоставляются родителям на региональном уровне предоставляются следующие дополнительные льготы: бесплатное предоставление лекарств для детей до шести лет,

скидки на оплату ЖКУ и др. «Все положения указа необходимо выполнить оперативно. Также прошу внимательно контролировать, как он реализуется. Семьи, тем более многодетные, должны получать максимальную заботу государства», — подчеркнул глава правительства. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о закреплении на федеральном уровне гарантий для многодетных родителей. На заседании правительства 25 января было объявлено, что, в соответствии с указом президента РФ, многодетные родители будут получать одинаковую поддержку вне зависимости от региона проживания. «Этот год по решению президента объявлен годом семьи, глава подписан указ, который закрепляет гарантии для многодетных семей, теперь родителя трех и более детей равную поддержку, действовать льготы будет пока старшему ребенку не исполнится 18 лет», — объявил Мишустин. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия-24». Кроме того, дополнительные льготы предоставляются родителям на региональном уровне предоставляются следующие дополнительные льготы: «Все положения указа необходимо выполнить оперативно. Также прошу внимательно контролировать, как он реализуется. Семьи, тем более многодетные, должны получать максимальную заботу государства», — подчеркнул глава правительства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям