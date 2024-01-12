В Челябинской области в ночь на 14 января в горах и низинах похолодает почти до -40 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«В ночь на 14 января в Челябинской области температура воздуха опустится до -27, -32 градусов. В горах и низинах — до -37 градусов», — говорится в прогнозе на сайте челябинского гидрометеоцентра.
Днем в воскресенье в регионе потеплеет до -16, -21 градуса. Но возможен ветер с порывами 15-17 метров в секунду. В ночь на 15 января в Челябинской области похолодает до -20, -25 градусов, днем потеплеет до -13, -18 градусов.
Синоптики регионального гидрометеоцентра сообщали, что в ночь на 14 января ударит сильный мороз до -33 градусов. Но сегодня прогноз был скорректирован.
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