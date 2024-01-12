В Челябинской области ударит 40-градусный мороз. Скрин

13 января 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

В ближайшую ночь в регионе резко похолодает Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинской области в ночь на 14 января в горах и низинах похолодает почти до -40 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра. «В ночь на 14 января в Челябинской области температура воздуха опустится до -27, -32 градусов. В горах и низинах — до -37 градусов», — говорится в прогнозе на сайте челябинского гидрометеоцентра. Днем в воскресенье в регионе потеплеет до -16, -21 градуса. Но возможен ветер с порывами 15-17 метров в секунду. В ночь на 15 января в Челябинской области похолодает до -20, -25 градусов, днем потеплеет до -13, -18 градусов. Синоптики регионального гидрометеоцентра сообщали, что в ночь на 14 января ударит сильный мороз до -33 градусов. Но сегодня прогноз был скорректирован. В Челябинскую область возвращаются морозы Скрин с сайта Челябинского ЦГМС

В Челябинской области в ночь на 14 января в горах и низинах похолодает почти до -40 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра. «В ночь на 14 января в Челябинской области температура воздуха опустится до -27, -32 градусов. В горах и низинах — до -37 градусов», — говорится в прогнозе на сайте челябинского гидрометеоцентра. Днем в воскресенье в регионе потеплеет до -16, -21 градуса. Но возможен ветер с порывами 15-17 метров в секунду. В ночь на 15 января в Челябинской области похолодает до -20, -25 градусов, днем потеплеет до -13, -18 градусов. Синоптики регионального гидрометеоцентра сообщали, что в ночь на 14 января ударит сильный мороз до -33 градусов. Но сегодня прогноз был скорректирован.