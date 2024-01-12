12 января 2024

В Челябинской области ударит 40-градусный мороз. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, зима, мороз, холод
В ближайшую ночь в регионе резко похолодает Фото:

В Челябинской области в ночь на 14 января в горах и низинах похолодает почти до -40 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«В ночь на 14 января в Челябинской области температура воздуха опустится до -27, -32 градусов. В горах и низинах — до -37 градусов», — говорится в прогнозе на сайте челябинского гидрометеоцентра.

Днем в воскресенье в регионе потеплеет до -16, -21 градуса. Но возможен ветер с порывами 15-17 метров в секунду. В ночь на 15 января в Челябинской области похолодает до -20, -25 градусов, днем потеплеет до -13, -18 градусов.

Синоптики регионального гидрометеоцентра сообщали, что в ночь на 14 января ударит сильный мороз до -33 градусов. Но сегодня прогноз был скорректирован.

В Челябинскую область возвращаются морозы
В Челябинскую область возвращаются морозы

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В Челябинской области в ночь на 14 января в горах и низинах похолодает почти до -40 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра. «В ночь на 14 января в Челябинской области температура воздуха опустится до -27, -32 градусов. В горах и низинах — до -37 градусов», — говорится в прогнозе на сайте челябинского гидрометеоцентра. Днем в воскресенье в регионе потеплеет до -16, -21 градуса. Но возможен ветер с порывами 15-17 метров в секунду. В ночь на 15 января в Челябинской области похолодает до -20, -25 градусов, днем потеплеет до -13, -18 градусов. Синоптики регионального гидрометеоцентра сообщали, что в ночь на 14 января ударит сильный мороз до -33 градусов. Но сегодня прогноз был скорректирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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