Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока уехал на спецоперацию

Адвокат Китаев: экс-мэр Владивостока Гуменюк отправится в зону СВО

14 января 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Александр Гуменюк подписал контракт с Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет за взяточничество, заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщил адвокат бывшего главы города Александр Китаев. «Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря должен был явиться в войсковую часть», — сказал Александр Китаев «Коммерсанту». Также адвокат заявил, что Гуменюк должен будет пройти подготовку на одном из военных полигонов. При этом правозащитник не уточнил, где именно сейчас находится бывший мэр. Кроме того, в telegram-каналах начали появляться фотографии, на которых человек, похожий на экс-градоначальника, стоит с оружием вместе с другими военными, написали в газете. Гуменюк был задержан по подозрению в коррупции в октябре 2021 года. Его подозревали во взятках на сумму 19,5 миллиона рублей. Сначала экс-мэра приговорили к 16 годам тюрьмы, но позже срок сократили до 12 лет.

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет за взяточничество, заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщил адвокат бывшего главы города Александр Китаев. «Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря должен был явиться в войсковую часть», — сказал Александр Китаев «Коммерсанту». Также адвокат заявил, что Гуменюк должен будет пройти подготовку на одном из военных полигонов. При этом правозащитник не уточнил, где именно сейчас находится бывший мэр. Кроме того, в telegram-каналах начали появляться фотографии, на которых человек, похожий на экс-градоначальника, стоит с оружием вместе с другими военными, написали в газете. Гуменюк был задержан по подозрению в коррупции в октябре 2021 года. Его подозревали во взятках на сумму 19,5 миллиона рублей. Сначала экс-мэра приговорили к 16 годам тюрьмы, но позже срок сократили до 12 лет.