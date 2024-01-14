Актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Слово пацана», ответила на вопрос про второй сезон

Анна Пересильд выступила против продолжения сериала «Слово пацана»
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Пересильд сообщила, что у нее нет информации о выходе второго сезона сериала Фото:

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» должен закончиться на одном сезоне. Так актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль, ответила на вопрос о продолжении картины. Она отметила, что не обладает информацией о выходе второго сезона.

«Я не знаю, у меня правда нет никакой информации. Но лично мое мнение, что сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — заявила Пересильд в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на youtube-канале Fametime TV.

Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом 2023 года по версии Mail.ru. Любимым персонажем среди зрителей стал Марат Адидас-младший, чью роль исполнил молодой актер Рузиль Минекаев.

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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» должен закончиться на одном сезоне. Так актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль, ответила на вопрос о продолжении картины. Она отметила, что не обладает информацией о выходе второго сезона. «Я не знаю, у меня правда нет никакой информации. Но лично мое мнение, что сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — заявила Пересильд в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на youtube-канале Fametime TV. Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом 2023 года по версии Mail.ru. Любимым персонажем среди зрителей стал Марат Адидас-младший, чью роль исполнил молодой актер Рузиль Минекаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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