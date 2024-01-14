Актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Слово пацана», ответила на вопрос про второй сезон

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» должен закончиться на одном сезоне. Так актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль, ответила на вопрос о продолжении картины. Она отметила, что не обладает информацией о выходе второго сезона.
«Я не знаю, у меня правда нет никакой информации. Но лично мое мнение, что сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — заявила Пересильд в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на
Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом 2023 года по версии Mail.ru. Любимым персонажем среди зрителей стал Марат Адидас-младший, чью роль исполнил молодой актер Рузиль Минекаев.
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