Развлечения Актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Слово пацана», ответила на вопрос про второй сезон Анна Пересильд выступила против продолжения сериала «Слово пацана» 14 января 2024 в 15:46 Размер текста - 17 + Анна Пересильд сообщила, что у нее нет информации о выходе второго сезона сериала Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» должен закончиться на одном сезоне. Так актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль, ответила на вопрос о продолжении картины. Она отметила, что не обладает информацией о выходе второго сезона. «Я не знаю, у меня правда нет никакой информации. Но лично мое мнение, что сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — заявила Пересильд в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на youtube-канале Fametime TV. Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом 2023 года по версии Mail.ru. Любимым персонажем среди зрителей стал Марат Адидас-младший, чью роль исполнил молодой актер Рузиль Минекаев. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» должен закончиться на одном сезоне. Так актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль, ответила на вопрос о продолжении картины. Она отметила, что не обладает информацией о выходе второго сезона. «Я не знаю, у меня правда нет никакой информации. Но лично мое мнение, что сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — заявила Пересильд в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на youtube-канале Fametime TV. Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом 2023 года по версии Mail.ru. Любимым персонажем среди зрителей стал Марат Адидас-младший, чью роль исполнил молодой актер Рузиль Минекаев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям