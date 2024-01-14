В пермском супермаркете «Лента» мужчина выпил виски и умер

Рядом с мужчиной лежала недопитая бутылка виски Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми в одном из супермаркетов «Лента» скончался мужчина. Покупателю стало плохо в алкогольном отделе, сообщили в группе «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в Перми в магазине „Лента“ произошло ЧП. Мужчина выпил пять чекушек залпом и умер», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину обнаружили сотрудники магазина. Рядом с ним лежала открытая бутылка виски. В пресс-службе УМВД России по городу Перми URA.RU подтвердили, что днем 14 января в супермаркете «Лента» на бульваре Гагарина, 65 обнаружили труп мужчины 1979 года рождения. Следов насильственной смерти сотрудники полиции не обнаружили. По данному факту проводится проверка.