14 января 2024
13 января 2024

В пермском супермаркете «Лента» мужчина выпил виски и умер

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, гипермаркет лента, тц лента
Рядом с мужчиной лежала недопитая бутылка виски Фото:

В Перми в одном из супермаркетов «Лента» скончался мужчина. Покупателю стало плохо в алкогольном отделе, сообщили в группе «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в Перми в магазине „Лента“ произошло ЧП. Мужчина выпил пять чекушек залпом и умер», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину обнаружили сотрудники магазина. Рядом с ним лежала открытая бутылка виски. В пресс-службе УМВД России по городу Перми URA.RU подтвердили, что днем 14 января в супермаркете «Лента» на бульваре Гагарина, 65 обнаружили труп мужчины 1979 года рождения. Следов насильственной смерти сотрудники полиции не обнаружили. По данному факту проводится проверка.

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В Перми в одном из супермаркетов «Лента» скончался мужчина. Покупателю стало плохо в алкогольном отделе, сообщили в группе «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера в Перми в магазине „Лента“ произошло ЧП. Мужчина выпил пять чекушек залпом и умер», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчину обнаружили сотрудники магазина. Рядом с ним лежала открытая бутылка виски. В пресс-службе УМВД России по городу Перми URA.RU подтвердили, что днем 14 января в супермаркете «Лента» на бульваре Гагарина, 65 обнаружили труп мужчины 1979 года рождения. Следов насильственной смерти сотрудники полиции не обнаружили. По данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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