FT: Евросоюз проводит аудит украинского оружия

16 января 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз проводит проверку переданного Украине оружия после заявлений о том, что некоторые европейские страны отправили Киеву меньше оружия, чем могли. Об этом написала британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатов ЕС. «Дипломатическая служба ЕС, Служба внешних действий (EEAS), проводит проверку оружия, поставляемого государствами-членами после (начала СВО — прим. URA.RU) — говорится в материале издания. Отмечается, что проверка началась после заявлений о том, что некоторые страны не смогли отправить столько оружия, сколько могли. При этом выводы столицам предоставят 1 февраля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США передали Киеву слишком мало танков Abrams. Он подчеркнул, что именно с этим связано то, что американские танки не смогли сыграть никакой существенной роли в конфликте.

Евросоюз проводит проверку переданного Украине оружия после заявлений о том, что некоторые европейские страны отправили Киеву меньше оружия, чем могли. Об этом написала британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатов ЕС. «Дипломатическая служба ЕС, Служба внешних действий (EEAS), проводит проверку оружия, поставляемого государствами-членами после (начала СВО — прим. URA.RU) — говорится в материале издания. Отмечается, что проверка началась после заявлений о том, что некоторые страны не смогли отправить столько оружия, сколько могли. При этом выводы столицам предоставят 1 февраля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США передали Киеву слишком мало танков Abrams. Он подчеркнул, что именно с этим связано то, что американские танки не смогли сыграть никакой существенной роли в конфликте.