Сколько получит на руки челябинка, выигравшая 34 млн рублей

«Столото»: челябинка, выигравшая 34 млн, получит 28 млн после вычета налога

16 января 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

«Столото» взяло на себя обязанности по уплате налога и отдаст челябинке на руки уже итоговую сумму Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Магнитогорска (Челябинской области), выигравшая в лотерее 34 миллиона, получит на руки 28 миллионов 817 тысяч рублей после вычета налога. Вычет составит до 15%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «Налог на 33 784 767 рублей составит 4 967 715 рублей. Эта сумма складывается из 650 000 рублей (13% от 5 миллионов) и 4 317 715 рублей (15% от 28 784 767 рублей). Сумма, которую получит победительница, за вычетом налога составит 28 817 052 рублей», — уточнили в «Столото». По закону, выигрыш в лотерею облагается таким же налогом, как и обычный доход физлиц. Налог не взимается, если выигрыш составляет не больше четырех миллионов в год. В «Столото» пояснили: до пяти миллионов ставка равна 13%, суммы выше облагаются налогом в 15%. Челябинка уже побывала в Москве для оформления всех формальностей. Женщина купила лотерейный билет на рынке, где работает продавцом, во время рабочего перерыва. Ее семья еще не решила, куда потратит выигрыш, в планах достроить на него дом.

Жительница Магнитогорска (Челябинской области), выигравшая в лотерее 34 миллиона, получит на руки 28 миллионов 817 тысяч рублей после вычета налога. Вычет составит до 15%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «Налог на 33 784 767 рублей составит 4 967 715 рублей. Эта сумма складывается из 650 000 рублей (13% от 5 миллионов) и 4 317 715 рублей (15% от 28 784 767 рублей). Сумма, которую получит победительница, за вычетом налога составит 28 817 052 рублей», — уточнили в «Столото». По закону, выигрыш в лотерею облагается таким же налогом, как и обычный доход физлиц. Налог не взимается, если выигрыш составляет не больше четырех миллионов в год. В «Столото» пояснили: до пяти миллионов ставка равна 13%, суммы выше облагаются налогом в 15%. Челябинка уже побывала в Москве для оформления всех формальностей. Женщина купила лотерейный билет на рынке, где работает продавцом, во время рабочего перерыва. Ее семья еще не решила, куда потратит выигрыш, в планах достроить на него дом.