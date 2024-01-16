Сколько получит на руки челябинка, выигравшая 34 млн рублей

Жительница Магнитогорска (Челябинской области), выигравшая в лотерее 34 миллиона, получит на руки 28 миллионов 817 тысяч рублей после вычета налога. Вычет составит до 15%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
«Налог на 33 784 767 рублей составит 4 967 715 рублей. Эта сумма складывается из 650 000 рублей (13% от 5 миллионов) и 4 317 715 рублей (15% от 28 784 767 рублей). Сумма, которую получит победительница, за вычетом налога составит 28 817 052 рублей», — уточнили в «Столото».
По закону, выигрыш в лотерею облагается таким же налогом, как и обычный доход физлиц. Налог не взимается, если выигрыш составляет не больше четырех миллионов в год. В «Столото» пояснили: до пяти миллионов ставка равна 13%, суммы выше облагаются налогом в 15%.
Челябинка уже побывала в Москве для оформления всех формальностей. Женщина купила лотерейный билет на рынке, где работает продавцом, во время рабочего перерыва. Ее семья еще не решила, куда потратит выигрыш, в планах достроить на него дом.
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