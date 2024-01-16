В поселке Новокосулино-2 Свердловской области пресечена работа цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Об этом рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев, который вместе с оперативниками присутствовал на задержании предпринимателей.
«В поселке Новокосулино-2 Белоярского района общественники и сотрудники управление экономической безопасности регионального полицейского главка обезвредили очередной алкогольный цех. Из помещений изъято более 3000 литров спирта, готовая продукция, бутылки и этикетки. Решается вопрос об возбуждении уголовного дела», — написал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.
По данным полиции, предприниматели готовились к продаже контрафактной алкогольной продукции. Был закуплен спирт, упаковочный материал и пустая тара. По словам Чукреева, с точки уже не раз совершались продажи. Цех был оборудован в частном доме.
Ранее в одном из гаражных комплексов Екатеринбурге силовики пресекли работу склада, в котором хранились тысячи пачек контрафактных сигарет. Чукреев в беседе с URA.RU отмечал, что принял непосредственное участие в ликвидации незаконного производства. Расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.