16 января 2024

Свердловские силовики накрыли цех по производству паленого алкоголя. Видео

Полиция закрыла цех с контрафактным алкоголем в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть незаконной продукции предприниматели успели реализовать до задержания Фото:

В поселке Новокосулино-2 Свердловской области пресечена работа цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Об этом рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев, который вместе с оперативниками присутствовал на задержании предпринимателей.

«В поселке Новокосулино-2 Белоярского района общественники и сотрудники управление экономической безопасности регионального полицейского главка обезвредили очередной алкогольный цех. Из помещений изъято более 3000 литров спирта, готовая продукция, бутылки и этикетки. Решается вопрос об возбуждении уголовного дела», — написал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

По данным полиции, предприниматели готовились к продаже контрафактной алкогольной продукции. Был закуплен спирт, упаковочный материал и пустая тара. По словам Чукреева, с точки уже не раз совершались продажи. Цех был оборудован в частном доме.

Ранее в одном из гаражных комплексов Екатеринбурге силовики пресекли работу склада, в котором хранились тысячи пачек контрафактных сигарет. Чукреев в беседе с URA.RU отмечал, что принял непосредственное участие в ликвидации незаконного производства. Расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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В поселке Новокосулино-2 Свердловской области пресечена работа цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Об этом рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев, который вместе с оперативниками присутствовал на задержании предпринимателей. «В поселке Новокосулино-2 Белоярского района общественники и сотрудники управление экономической безопасности регионального полицейского главка обезвредили очередной алкогольный цех. Из помещений изъято более 3000 литров спирта, готовая продукция, бутылки и этикетки. Решается вопрос об возбуждении уголовного дела», — написал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. По данным полиции, предприниматели готовились к продаже контрафактной алкогольной продукции. Был закуплен спирт, упаковочный материал и пустая тара. По словам Чукреева, с точки уже не раз совершались продажи. Цех был оборудован в частном доме. Ранее в одном из гаражных комплексов Екатеринбурге силовики пресекли работу склада, в котором хранились тысячи пачек контрафактных сигарет. Чукреев в беседе с URA.RU отмечал, что принял непосредственное участие в ликвидации незаконного производства. Расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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