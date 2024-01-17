17 января 2024

В «Водоканале» не знают, сколько продлятся поиски упавшего в канализацию мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Чп в водоканале. Тюмень
Работник подрядной организации упал в канализацию на городских очистных сооружениях Фото:

В Тюмени третий день не могут найти рабочего, который упал в канализацию на городских очистных сооружениях. В «Росводоканал Тюмень» не знают, как долго будут продолжаться поисковые работы, сообщает в telegram-канале «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В „Тюмень Водоканале“ не знают, сколько времени могут занять поиски рабочего, которого засосало в трубу. Также в организации сообщили, что ранее подобных происшествий не было», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что поиски рабочего ведут в районе реки Туры. Также для проведения поисковых работ используют роботов.

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В Тюмени третий день не могут найти рабочего, который упал в канализацию на городских очистных сооружениях. В «Росводоканал Тюмень» не знают, как долго будут продолжаться поисковые работы, сообщает в telegram-канале «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу компании. «В „Тюмень Водоканале“ не знают, сколько времени могут занять поиски рабочего, которого засосало в трубу. Также в организации сообщили, что ранее подобных происшествий не было», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что поиски рабочего ведут в районе реки Туры. Также для проведения поисковых работ используют роботов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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