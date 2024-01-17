В «Водоканале» не знают, сколько продлятся поиски упавшего в канализацию мужчины

Работник подрядной организации упал в канализацию на городских очистных сооружениях
В Тюмени третий день не могут найти рабочего, который упал в канализацию на городских очистных сооружениях. В «Росводоканал Тюмень» не знают, как долго будут продолжаться поисковые работы, сообщает в telegram-канале «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу компании.
«В „Тюмень Водоканале“ не знают, сколько времени могут занять поиски рабочего, которого засосало в трубу. Также в организации сообщили, что ранее подобных происшествий не было», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что поиски рабочего ведут в районе реки Туры. Также для проведения поисковых работ используют роботов.
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