17 января 2024

Курганские депутаты приняли поправки по увеличению выплат ветеранам труда

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, заседание, областная дума, муратов сергей , голосование
Ветераны труда и труженики тыла получат удвоенные выплаты в январе благодаря поправкам Фото:

Депутаты курганской областной думы 18 января приняли поправки в закон, позволяющие увеличить размер выплат ветеранам труда и труженикам тыла. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании думы.

«Изменение законодательства приняли. Выплаты удвоили», — передает журналист. Он отметил, что на заседании находился 21 депутат, также семь депутатов присутствовали в режиме видеоконференцсвязи. Кроме этого, на заседании находился замгубернатора области Константин Ермаков.

Ранее URA.RU писало, что курганским ветеранам труда, а также труженикам тыла и реабилитированным не выдали удвоенные выплаты в январе, так как необходимые изменения не были внесены в законодательство Курганской области. Позже льготникам пообещали назначить выплаты в феврале.

Но 17 января стало известно, что депутаты экстренно соберутся по просьбе губернатора Вадима Шумкова. Глава региона просил местных депутатов в срочном порядке принять поправки в закон о доплате ветеранам труда и труженикам тыла, а также сделать перерасчет, чтобы они начали получать выплаты в январе.

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Депутаты курганской областной думы 18 января приняли поправки в закон, позволяющие увеличить размер выплат ветеранам труда и труженикам тыла. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании думы. «Изменение законодательства приняли. Выплаты удвоили», — передает журналист. Он отметил, что на заседании находился 21 депутат, также семь депутатов присутствовали в режиме видеоконференцсвязи. Кроме этого, на заседании находился замгубернатора области Константин Ермаков. Ранее URA.RU писало, что курганским ветеранам труда, а также труженикам тыла и реабилитированным не выдали удвоенные выплаты в январе, так как необходимые изменения не были внесены в законодательство Курганской области. Позже льготникам пообещали назначить выплаты в феврале. Но 17 января стало известно, что депутаты экстренно соберутся по просьбе губернатора Вадима Шумкова. Глава региона просил местных депутатов в срочном порядке принять поправки в закон о доплате ветеранам труда и труженикам тыла, а также сделать перерасчет, чтобы они начали получать выплаты в январе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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