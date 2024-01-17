Курганские депутаты приняли поправки по увеличению выплат ветеранам труда

18 января 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Ветераны труда и труженики тыла получат удвоенные выплаты в январе благодаря поправкам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты курганской областной думы 18 января приняли поправки в закон, позволяющие увеличить размер выплат ветеранам труда и труженикам тыла. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании думы. «Изменение законодательства приняли. Выплаты удвоили», — передает журналист. Он отметил, что на заседании находился 21 депутат, также семь депутатов присутствовали в режиме видеоконференцсвязи. Кроме этого, на заседании находился замгубернатора области Константин Ермаков. Ранее URA.RU писало, что курганским ветеранам труда, а также труженикам тыла и реабилитированным не выдали удвоенные выплаты в январе, так как необходимые изменения не были внесены в законодательство Курганской области. Позже льготникам пообещали назначить выплаты в феврале. Но 17 января стало известно, что депутаты экстренно соберутся по просьбе губернатора Вадима Шумкова. Глава региона просил местных депутатов в срочном порядке принять поправки в закон о доплате ветеранам труда и труженикам тыла, а также сделать перерасчет, чтобы они начали получать выплаты в январе.

Депутаты курганской областной думы 18 января приняли поправки в закон, позволяющие увеличить размер выплат ветеранам труда и труженикам тыла. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании думы. «Изменение законодательства приняли. Выплаты удвоили», — передает журналист. Он отметил, что на заседании находился 21 депутат, также семь депутатов присутствовали в режиме видеоконференцсвязи. Кроме этого, на заседании находился замгубернатора области Константин Ермаков. Ранее URA.RU писало, что курганским ветеранам труда, а также труженикам тыла и реабилитированным не выдали удвоенные выплаты в январе, так как необходимые изменения не были внесены в законодательство Курганской области. Позже льготникам пообещали назначить выплаты в феврале. Но 17 января стало известно, что депутаты экстренно соберутся по просьбе губернатора Вадима Шумкова. Глава региона просил местных депутатов в срочном порядке принять поправки в закон о доплате ветеранам труда и труженикам тыла, а также сделать перерасчет, чтобы они начали получать выплаты в январе.