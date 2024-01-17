17 января 2024

Появилось видео с места, где за сутки внезапно умерли два екатеринбуржца

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа следователей в сгоревшем доме на улице Омская. Екатеринбург, криминалист, место проишествия, следователь, место преступления, скр, гук ск россии, работа следователя,  дрон
Сыщики выясняют обстоятельства гибели девушки Фото:

В Екатеринбурге на месте, где утром была найдена мертвой неизвестная девушка, до сих пор работают силовики. Корреспондент URA.RU побывал на месте трагедии.

Во дворе дома № 177-А на улице Белинского в данный момент работают криминалисты. Тело девушки до сих пор лежит во дворе. Незнакомка без верхней одежды, но в уличной обуви. При ней есть сотовый телефон, который разряжен.

«Его хотели подзарядить, чтобы узнать побольше информации, но пока не сумели. Поэтому труп пока не опознан», — рассказал один из очевидцев трагедии.

Тело девушки было обнаружено утром 18 января. Причины ее смерти пока неизвестно. Накануне, 17 января, во дворе того же дома № 177-А на Белинского был найден мертвым пожилой мужчина: с водителем случился приступ, когда он пытался откопать свою машину, застрявшую в сугробе. Существует ли взаимосвязь между этими двумя смертями, пока неизвестно.

На месте ЧП до сих пор работают следователи
На месте ЧП до сих пор работают следователи
Фото:

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В Екатеринбурге на месте, где утром была найдена мертвой неизвестная девушка, до сих пор работают силовики. Корреспондент URA.RU побывал на месте трагедии. Во дворе дома № 177-А на улице Белинского в данный момент работают криминалисты. Тело девушки до сих пор лежит во дворе. Незнакомка без верхней одежды, но в уличной обуви. При ней есть сотовый телефон, который разряжен. «Его хотели подзарядить, чтобы узнать побольше информации, но пока не сумели. Поэтому труп пока не опознан», — рассказал один из очевидцев трагедии. Тело девушки было обнаружено утром 18 января. Причины ее смерти пока неизвестно. Накануне, 17 января, во дворе того же дома № 177-А на Белинского был найден мертвым пожилой мужчина: с водителем случился приступ, когда он пытался откопать свою машину, застрявшую в сугробе. Существует ли взаимосвязь между этими двумя смертями, пока неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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