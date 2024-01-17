Появилось видео с места, где за сутки внезапно умерли два екатеринбуржца

В Екатеринбурге на месте, где утром была найдена мертвой неизвестная девушка, до сих пор работают силовики. Корреспондент URA.RU побывал на месте трагедии.
Во дворе дома № 177-А на улице Белинского в данный момент работают криминалисты. Тело девушки до сих пор лежит во дворе. Незнакомка без верхней одежды, но в уличной обуви. При ней есть сотовый телефон, который разряжен.
«Его хотели подзарядить, чтобы узнать побольше информации, но пока не сумели. Поэтому труп пока не опознан», — рассказал один из очевидцев трагедии.
Тело девушки было обнаружено утром 18 января. Причины ее смерти пока неизвестно. Накануне, 17 января, во дворе того же дома № 177-А на Белинского был найден мертвым пожилой мужчина: с водителем случился приступ, когда он пытался откопать свою машину, застрявшую в сугробе. Существует ли взаимосвязь между этими двумя смертями, пока неизвестно.
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