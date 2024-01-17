Появилось видео с места, где за сутки внезапно умерли два екатеринбуржца

18 января 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Сыщики выясняют обстоятельства гибели девушки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на месте, где утром была найдена мертвой неизвестная девушка, до сих пор работают силовики. Корреспондент URA.RU побывал на месте трагедии. Во дворе дома № 177-А на улице Белинского в данный момент работают криминалисты. Тело девушки до сих пор лежит во дворе. Незнакомка без верхней одежды, но в уличной обуви. При ней есть сотовый телефон, который разряжен. «Его хотели подзарядить, чтобы узнать побольше информации, но пока не сумели. Поэтому труп пока не опознан», — рассказал один из очевидцев трагедии. Тело девушки было обнаружено утром 18 января. Причины ее смерти пока неизвестно. Накануне, 17 января, во дворе того же дома № 177-А на Белинского был найден мертвым пожилой мужчина: с водителем случился приступ, когда он пытался откопать свою машину, застрявшую в сугробе. Существует ли взаимосвязь между этими двумя смертями, пока неизвестно. На месте ЧП до сих пор работают следователи Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на месте, где утром была найдена мертвой неизвестная девушка, до сих пор работают силовики. Корреспондент URA.RU побывал на месте трагедии. Во дворе дома № 177-А на улице Белинского в данный момент работают криминалисты. Тело девушки до сих пор лежит во дворе. Незнакомка без верхней одежды, но в уличной обуви. При ней есть сотовый телефон, который разряжен. «Его хотели подзарядить, чтобы узнать побольше информации, но пока не сумели. Поэтому труп пока не опознан», — рассказал один из очевидцев трагедии. Тело девушки было обнаружено утром 18 января. Причины ее смерти пока неизвестно. Накануне, 17 января, во дворе того же дома № 177-А на Белинского был найден мертвым пожилой мужчина: с водителем случился приступ, когда он пытался откопать свою машину, застрявшую в сугробе. Существует ли взаимосвязь между этими двумя смертями, пока неизвестно.