17 января 2024

Женщина, покончившая с собой в больнице Екатеринбурга, жаловалась на врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину не устраивала работа врачей Фото:

Пенсионерка, которая покончила с собой в екатеринбургской больнице №1, до трагедии жаловалась подругам на плохое лечение. Об этом URA.RU рассказал источник из экстренных служб.

«У женщины шалила голова. Она звонила подругам, говорила, что ее плохо лечат», — пояснил инсайдер агентства.

О том, что в Свердловской областной клинической больнице №1 нашли тело 70-летней женщины, агентство писало ранее. ЧП, по словам инсайдера, произошло 17 января. В СКР по Свердловской области обещали уточнить информацию.

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Пенсионерка, которая покончила с собой в екатеринбургской больнице №1, до трагедии жаловалась подругам на плохое лечение. Об этом URA.RU рассказал источник из экстренных служб. «У женщины шалила голова. Она звонила подругам, говорила, что ее плохо лечат», — пояснил инсайдер агентства. О том, что в Свердловской областной клинической больнице №1 нашли тело 70-летней женщины, агентство писало ранее. ЧП, по словам инсайдера, произошло 17 января. В СКР по Свердловской области обещали уточнить информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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