Женщина, покончившая с собой в больнице Екатеринбурга, жаловалась на врачей

Женщину не устраивала работа врачей
Пенсионерка, которая покончила с собой в екатеринбургской больнице №1, до трагедии жаловалась подругам на плохое лечение. Об этом URA.RU рассказал источник из экстренных служб.
«У женщины шалила голова. Она звонила подругам, говорила, что ее плохо лечат», — пояснил инсайдер агентства.
О том, что в Свердловской областной клинической больнице №1 нашли тело 70-летней женщины, агентство писало ранее. ЧП, по словам инсайдера, произошло 17 января. В СКР по Свердловской области обещали уточнить информацию.
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