Происшествия Женщина, покончившая с собой в больнице Екатеринбурга, жаловалась на врачей 18 января 2024 в 13:31 Размер текста - 17 + Женщину не устраивала работа врачей Фото: Екатерина Сычкова Пенсионерка, которая покончила с собой в екатеринбургской больнице №1, до трагедии жаловалась подругам на плохое лечение. Об этом URA.RU рассказал источник из экстренных служб. «У женщины шалила голова. Она звонила подругам, говорила, что ее плохо лечат», — пояснил инсайдер агентства. О том, что в Свердловской областной клинической больнице №1 нашли тело 70-летней женщины, агентство писало ранее. ЧП, по словам инсайдера, произошло 17 января. В СКР по Свердловской области обещали уточнить информацию. Пенсионерка, которая покончила с собой в екатеринбургской больнице №1, до трагедии жаловалась подругам на плохое лечение. Об этом URA.RU рассказал источник из экстренных служб. «У женщины шалила голова. Она звонила подругам, говорила, что ее плохо лечат», — пояснил инсайдер агентства. О том, что в Свердловской областной клинической больнице №1 нашли тело 70-летней женщины, агентство писало ранее. ЧП, по словам инсайдера, произошло 17 января. В СКР по Свердловской области обещали уточнить информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям