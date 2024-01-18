Александра Гудкова заметили в Шереметьево
Комик Александр Гудков вернулся в Россию. Его заметили в московском аэропорту Шереметьево. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Александр Гудков вернулся в Россию», — сообщил читатель. Он отметил, что комика увидели в Шереметьево.
Ранее сообщалось, что Гудкову грозила колония за клип «Я узкий». По словам председателя генсовета Гражданского комитета России Артура Шлыкова, ролик является пародией на патриотическую песню артиста Ярослава Дронова «Я русский».
Александр Гудков вернулся в РФ
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