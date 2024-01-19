Военнослужащий устроил скандал в самолете Москва — Челябинск

В самолете Москва — Челябинск 20 января военнослужащий устроил скандал. После приземления, в аэропорту пассажира встречали полицейские, сообщают очевидцы.
«Он оскорблял членов экипажа и других пассажиров. Кричал, что все женщины — легкого поведения», — рассказали очевидцы, пишет сайт 74.ru. После приземления самолета в аэропорту в 11:30, пассажира забрали полицейские.
Пассажиров в военной форме в самолете было много, чем они сразу привлекли к себе внимание. Очевидцы предположили, что вместе с ними летели бойцы со спецоперации. В пресс-службе управления транспортной полиции по Уральскому федеральному округу факт инцидента подтвердили. Но от комментариев воздержались.
В Челябинске 1 января группа молодых людей напала на участников СВО, сообщили в региональном ГУ МВД России. Инцидент произошел в одном из дворов Советского района. Молодые люди начали оскорблять участников СВО и их жен матерной бранью, а затем напали с палками и перцовыми баллончиками. Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.