19 января 2024

Военнослужащий устроил скандал в самолете Москва — Челябинск

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажир, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место, место в самолете
Пассажиров в военной форме в самолете было очень много Фото:

В самолете Москва — Челябинск 20 января военнослужащий устроил скандал. После приземления, в аэропорту пассажира встречали полицейские, сообщают очевидцы.

«Он оскорблял членов экипажа и других пассажиров. Кричал, что все женщины — легкого поведения», — рассказали очевидцы, пишет сайт 74.ru. После приземления самолета в аэропорту в 11:30, пассажира забрали полицейские.

Пассажиров в военной форме в самолете было много, чем они сразу привлекли к себе внимание. Очевидцы предположили, что вместе с ними летели бойцы со спецоперации. В пресс-службе управления транспортной полиции по Уральскому федеральному округу факт инцидента подтвердили. Но от комментариев воздержались.

В Челябинске 1 января группа молодых людей напала на участников СВО, сообщили в региональном ГУ МВД России. Инцидент произошел в одном из дворов Советского района. Молодые люди начали оскорблять участников СВО и их жен матерной бранью, а затем напали с палками и перцовыми баллончиками. Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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В самолете Москва — Челябинск 20 января военнослужащий устроил скандал. После приземления, в аэропорту пассажира встречали полицейские, сообщают очевидцы. «Он оскорблял членов экипажа и других пассажиров. Кричал, что все женщины — легкого поведения», — рассказали очевидцы, пишет сайт 74.ru. После приземления самолета в аэропорту в 11:30, пассажира забрали полицейские. Пассажиров в военной форме в самолете было много, чем они сразу привлекли к себе внимание. Очевидцы предположили, что вместе с ними летели бойцы со спецоперации. В пресс-службе управления транспортной полиции по Уральскому федеральному округу факт инцидента подтвердили. Но от комментариев воздержались. В Челябинске 1 января группа молодых людей напала на участников СВО, сообщили в региональном ГУ МВД России. Инцидент произошел в одном из дворов Советского района. Молодые люди начали оскорблять участников СВО и их жен матерной бранью, а затем напали с палками и перцовыми баллончиками. Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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