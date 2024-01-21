Минобороны: ВС РФ освободили село Крахмальное в Харьковской области

ВС РФ освободили село Крахмальное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Харьковской области освобождено село Крахмальное (купянское направление). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее информация по Крахмальному поступала от российских военкоров.
«В результате успешных активных действий освобожден населенный пункт Крахмальное в Харьковской области», — сообщает Минобороны РФ. Передает РИА Новости.
Ранее об освобождении села сообщал военкор Борис Рожин. Бои около этой точки активно шли в последнее время.
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