Минобороны: ВС РФ освободили село Крахмальное в Харьковской области

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ВС РФ освободили село Крахмальное Фото:
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В Харьковской области освобождено село Крахмальное (купянское направление). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее информация по Крахмальному поступала от российских военкоров.

«В результате успешных активных действий освобожден населенный пункт Крахмальное в Харьковской области», — сообщает Минобороны РФ. Передает РИА Новости.

Ранее об освобождении села сообщал военкор Борис Рожин. Бои около этой точки активно шли в последнее время.

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В Харьковской области освобождено село Крахмальное (купянское направление). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее информация по Крахмальному поступала от российских военкоров. «В результате успешных активных действий освобожден населенный пункт Крахмальное в Харьковской области», — сообщает Минобороны РФ. Передает РИА Новости. Ранее об освобождении села сообщал военкор Борис Рожин. Бои около этой точки активно шли в последнее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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