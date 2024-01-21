ВСУ подтвердили потерю села Крахмальное в Харьковской области

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Вооруженные силы Украины. stock, пулемет, всу, украинские военные,  stock
ВСУ отдали село Крахмальное Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ подтвердили, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.

«Военные отошли на подготовленные рубежи для сохранения личного состава», — приводит украинское издание «УНИАН» цитату Фитьо. По его словам, отход якобы «не имеет никакого значения», поскольку в населенном пункте якобы проживало 45 человек до начала СВО.

21 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении Крахмального. Бои около этой точки активно шли в последнее время.

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ВСУ подтвердили, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо. «Военные отошли на подготовленные рубежи для сохранения личного состава», — приводит украинское издание «УНИАН» цитату Фитьо. По его словам, отход якобы «не имеет никакого значения», поскольку в населенном пункте якобы проживало 45 человек до начала СВО. 21 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении Крахмального. Бои около этой точки активно шли в последнее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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