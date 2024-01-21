ВСУ подтвердили потерю села Крахмальное в Харьковской области

ВСУ отдали село Крахмальное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ подтвердили, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.
«Военные отошли на подготовленные рубежи для сохранения личного состава», — приводит украинское издание «УНИАН» цитату Фитьо. По его словам, отход якобы «не имеет никакого значения», поскольку в населенном пункте якобы проживало 45 человек до начала СВО.
21 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении Крахмального. Бои около этой точки активно шли в последнее время.
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