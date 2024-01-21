Армия и оружие ВСУ подтвердили потерю села Крахмальное в Харьковской области 21 января 2024 в 15:40 Размер текста - 17 + ВСУ отдали село Крахмальное Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ подтвердили, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо. «Военные отошли на подготовленные рубежи для сохранения личного состава», — приводит украинское издание «УНИАН» цитату Фитьо. По его словам, отход якобы «не имеет никакого значения», поскольку в населенном пункте якобы проживало 45 человек до начала СВО. 21 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении Крахмального. Бои около этой точки активно шли в последнее время. ВСУ подтвердили, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо. «Военные отошли на подготовленные рубежи для сохранения личного состава», — приводит украинское издание «УНИАН» цитату Фитьо. По его словам, отход якобы «не имеет никакого значения», поскольку в населенном пункте якобы проживало 45 человек до начала СВО. 21 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении Крахмального. Бои около этой точки активно шли в последнее время. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям